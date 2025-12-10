Сийярто обвинил ЕС в угрозе глобальной безопасности

БУДАПЕШТ, 10 дек - РИА Новости. Евросоюз угрожает глобальной безопасности, в открытую восхваляя и приветствуя атаки Украины на российскую энергоинфраструктуру, поскольку это может создать опасный прецедент, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Европейское отношение угрожает глобальной безопасности: достаточно подумать о том, что лидеры ЕС прославляют физические нападения на энергетическую инфраструктуру. Украинцы совершили нападения на нефтепровод "Дружба", это нанесло вред не России, а Венгрии и Словакии - и европейские лидеры хвалят эти действия. И это крайне опасно, поскольку другие смогут заявить, что нападения на физическую инфраструктуру - это "позитивное" явление", - сказал Сийярто, выступая на совете министров энергетики Организации тюркских государств.
Сийярто обвинил лидеров ЕС в лицемерии
9 декабря, 19:57
Министр также вспомнил взрыв веток газопровода "Северный поток", назвал "неприемлемым прославление государственного терроризма", признал "печальным, что так называемые ответственные европейские политики делают подобные заявления", а также осудил атаки на танкеры в Черном море.
В августе Словакия и Венгрия на несколько дней прекращали получать нефть из России по нефтепроводу "Дружба" после атаки ВСУ на этот объект. Впоследствии Будапешт запретил въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди, ответственному за атаки на нефтепровод "Дружба".
Россия ранее решительно осудила теракты Киева против танкеров в Черном море и инфраструктуры КТК в акватории Новороссийска, призвав все здравомыслящие круги также осудить деструктивные действия киевского режима. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.