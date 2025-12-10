Рейтинг@Mail.ru
Сийярто обвинил ЕС в угрозе глобальной безопасности - РИА Новости, 10.12.2025
13:30 10.12.2025
Сийярто обвинил ЕС в угрозе глобальной безопасности
Сийярто обвинил ЕС в угрозе глобальной безопасности - РИА Новости, 10.12.2025
Сийярто обвинил ЕС в угрозе глобальной безопасности
Евросоюз угрожает глобальной безопасности, в открытую восхваляя и приветствуя атаки Украины на российскую энергоинфраструктуру, поскольку это может создать... РИА Новости, 10.12.2025
в мире
россия
черное море
венгрия
петер сийярто
мария захарова
дмитрий песков
вооруженные силы украины
россия
черное море
венгрия
в мире, россия, черное море, венгрия, петер сийярто, мария захарова, дмитрий песков, вооруженные силы украины, евросоюз, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Черное море, Венгрия, Петер Сийярто, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Мирный план США по Украине
Сийярто обвинил ЕС в угрозе глобальной безопасности

Сийярто: ЕС угрожает глобальной безопасности призывами атаковать энергетику РФ

БУДАПЕШТ, 10 дек - РИА Новости. Евросоюз угрожает глобальной безопасности, в открытую восхваляя и приветствуя атаки Украины на российскую энергоинфраструктуру, поскольку это может создать опасный прецедент, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Европейское отношение угрожает глобальной безопасности: достаточно подумать о том, что лидеры ЕС прославляют физические нападения на энергетическую инфраструктуру. Украинцы совершили нападения на нефтепровод "Дружба", это нанесло вред не России, а Венгрии и Словакии - и европейские лидеры хвалят эти действия. И это крайне опасно, поскольку другие смогут заявить, что нападения на физическую инфраструктуру - это "позитивное" явление", - сказал Сийярто, выступая на совете министров энергетики Организации тюркских государств.
Сийярто обвинил лидеров ЕС в лицемерии
9 декабря, 19:57
Сийярто обвинил лидеров ЕС в лицемерии
9 декабря, 19:57
Министр также вспомнил взрыв веток газопровода "Северный поток", назвал "неприемлемым прославление государственного терроризма", признал "печальным, что так называемые ответственные европейские политики делают подобные заявления", а также осудил атаки на танкеры в Черном море.
В августе Словакия и Венгрия на несколько дней прекращали получать нефть из России по нефтепроводу "Дружба" после атаки ВСУ на этот объект. Впоследствии Будапешт запретил въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди, ответственному за атаки на нефтепровод "Дружба".
Россия ранее решительно осудила теракты Киева против танкеров в Черном море и инфраструктуры КТК в акватории Новороссийска, призвав все здравомыслящие круги также осудить деструктивные действия киевского режима. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Песков прокомментировал возможную конфискацию активов России Западом
Вчера, 00:19
Песков прокомментировал возможную конфискацию активов России Западом
Вчера, 00:19
 
В миреРоссияЧерное мореВенгрияПетер СийяртоМария ЗахароваДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныЕвросоюзГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2Мирный план США по Украине
 
 
