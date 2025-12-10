https://ria.ru/20251210/es-2061248120.html
WSJ раскрыл, сколько ЕС заплатит за альтернативу кредита Киеву
WSJ раскрыл, сколько ЕС заплатит за альтернативу кредита Киеву - РИА Новости, 10.12.2025
WSJ раскрыл, сколько ЕС заплатит за альтернативу кредита Киеву
Альтернатива кредиту Украине за счет замороженных активов РФ обойдется странам ЕС в более чем пять миллиардов евро процентных платежей, пишет газета Wall Street
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости.
Альтернатива кредиту Украине за счет замороженных активов РФ обойдется странам ЕС в более чем пять миллиардов евро процентных платежей, пишет газета Wall Street Journal
со ссылкой на чиновников.
Как отмечает издание, существует альтернатива кредиту за счет активов РФ: кредит на 90 миллиардов евро за счет заимствований ЕС на финансовых рынка. Однако, уточняет газета, кредит усилит долговое бремя Украины.
"Он (кредит - ред.) будет намного более дорогим для стран-членов ЕС и добавит более пяти миллиардов евро процентных платежей", - говорится в публикации.
При этом подобное решение потребует единогласия, а Венгрия обещала выступить против него.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.