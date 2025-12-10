БРЮССЕЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Запрет Евросоюза на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) вступит в силу 25 апреля 2026 года для краткосрочных контрактов и 1 января 2027 года для всех долгосрочных, говорится в статье 4 проекта регламента ЕС о поэтапном прекращении импорта российского газа.
"Запрет, предусмотренный статьей 3, пунктом 2 (на импорт СПГ из РФ – ред.), применяется с 25 апреля 2026 года, если компетентным органам будет доказано, что соответствующие поставки природного газа, указанные в статье 3, осуществляются в рамках краткосрочного контракта на поставку, заключённого до 17 июня 2025 года и не изменённого впоследствии, за исключением изменений, подпадающих под пункт 4", - сказано в документе.
Уточняется, что статья 3, пункт 2, применяется с 1 января 2027 года, если компетентным органам будет доказано, что поставки природного газа, указанные в статье 3, осуществляются в рамках долгосрочного контракта на поставку, заключённого до 17 июня 2025 года и не изменённого впоследствии, за исключением изменений, подпадающих под пункт 4.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
