Рейтинг@Mail.ru
Запрет ЕС на импорт российского СПГ вступит в силу с 2027 года - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:56 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/es-2061213190.html
Запрет ЕС на импорт российского СПГ вступит в силу с 2027 года
Запрет ЕС на импорт российского СПГ вступит в силу с 2027 года - РИА Новости, 10.12.2025
Запрет ЕС на импорт российского СПГ вступит в силу с 2027 года
Запрет Евросоюза на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) вступит в силу 25 апреля 2026 года для краткосрочных контрактов и 1 января 2027 года для РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T18:56:00+03:00
2025-12-10T18:56:00+03:00
экономика
россия
москва
владимир путин
евросоюз
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_0:0:2525:1420_1920x0_80_0_0_816fd6e7606a76365f4ac2d50e4b0e29.jpg
https://ria.ru/20251210/aktivy-2060988060.html
https://ria.ru/20251209/putin-2060727156.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_140:0:2033:1420_1920x0_80_0_0_4941505e89a692467645e03c73d92889.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, москва, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Москва, Владимир Путин, Евросоюз, Санкции в отношении России
Запрет ЕС на импорт российского СПГ вступит в силу с 2027 года

Запрет ЕС на импорт СПГ из России вступит в силу с 1 января 2027 года

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Запрет Евросоюза на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) вступит в силу 25 апреля 2026 года для краткосрочных контрактов и 1 января 2027 года для всех долгосрочных, говорится в статье 4 проекта регламента ЕС о поэтапном прекращении импорта российского газа.
"Запрет, предусмотренный статьей 3, пунктом 2 (на импорт СПГ из РФ – ред.), применяется с 25 апреля 2026 года, если компетентным органам будет доказано, что соответствующие поставки природного газа, указанные в статье 3, осуществляются в рамках краткосрочного контракта на поставку, заключённого до 17 июня 2025 года и не изменённого впоследствии, за исключением изменений, подпадающих под пункт 4", - сказано в документе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Песков прокомментировал возможную конфискацию активов России Западом
Вчера, 00:19
Уточняется, что статья 3, пункт 2, применяется с 1 января 2027 года, если компетентным органам будет доказано, что поставки природного газа, указанные в статье 3, осуществляются в рамках долгосрочного контракта на поставку, заключённого до 17 июня 2025 года и не изменённого впоследствии, за исключением изменений, подпадающих под пункт 4.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российско-индийского форума импортеров в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
СМИ рассказали о шаге Путина, который испугал Запад
9 декабря, 08:58
 
ЭкономикаРоссияМоскваВладимир ПутинЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала