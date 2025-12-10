БРЮССЕЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Запрет Евросоюза на импорт российского трубопроводного газа вступит в силу 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов и 1 ноября 2027 года для всех долгосрочных, говорится в статье 4 проекта регламента ЕС о поэтапном прекращении импорта российского газа.
"Запрет, предусмотренный статьей 3, пунктом 1 (на импорт трубопроводного газа РФ – ред.), применяется с 17 июня 2026 года…, если компетентным органам будет доказано, что соответствующие поставки природного газа, указанные в статье 3, осуществляются в рамках краткосрочного контракта на поставку, заключённого до 17 июня 2025 года и не изменённого впоследствии, за исключением изменений, подпадающих под пункт 4", - сказано в документе.
Уточняется, что запрет, предусмотренный статьей 3, пунктом 1, будет применяться с 30 сентября 2027 года, если компетентным органам будет доказано, что импорт природного газа, указанный в статье 3, осуществляется в рамках долгосрочного контракта на поставку, заключённого до 17 июня 2025 года и не изменённого впоследствии, за исключением изменений, подпадающих под пункт 4.
"Если Комиссия установит риск того, что целевой показатель заполнения подземных хранилищ газа на 2027 год в одном из государств-членов… может не быть достигнут, она подтвердит этот риск посредством исполнительного решения не позднее 15 сентября 2027 года, учитывая обстоятельства, приведшие к возникновению риска. Если исполнительное решение принято в соответствии со вторым абзацем, запрет, применимый к существующим контрактам в соответствии со статьёй 3, пунктом 1, будет применяться в этом государстве-члене только с 1 ноября 2027 года. ЕК незамедлительно информирует Группу координации по газу, Европейский парламент и Совет ЕС", - добавляется в статье 4 регламента.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.