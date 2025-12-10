Запрет ЕС на импорт трубопроводного газа из России вступит в 2027 году

Уточняется, что запрет, предусмотренный статьей 3, пунктом 1, будет применяться с 30 сентября 2027 года, если компетентным органам будет доказано, что импорт природного газа, указанный в статье 3, осуществляется в рамках долгосрочного контракта на поставку, заключённого до 17 июня 2025 года и не изменённого впоследствии, за исключением изменений, подпадающих под пункт 4.