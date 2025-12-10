ЕК определит страны, освобожденные от запрета на экспорт газа

БРЮССЕЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Еврокомиссия определит страны, которым не надо будет запрашивать разрешение на экспорт газа в Евросоюз после запрета импорта газа из России, говорится в проекте регламента ЕС о поэтапном прекращении импорта российского газа, опубликованного на сайте Совета ЕС и одобренного в среду послами стран блока.

Добавляется, что импорт природного газа из стран-производителей может быть освобождён от этой обязанности, если ЕС уже импортировал значительные объёмы газа из этих стран ранее и если эти страны либо продемонстрировали намерение не поддерживать российский газовый сектор - например, введя запрет на импорт российского газа или ограничительные меры в отношении российской газовой инфраструктуры, компаний или лиц, управляющих ими, - либо не располагают инфраструктурой для импорта природного газа по трубопроводам или в виде СПГ.