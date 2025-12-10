Рейтинг@Mail.ru
ЕК определит страны, освобожденные от запрета на экспорт газа - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:12 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/es-2061200370.html
ЕК определит страны, освобожденные от запрета на экспорт газа
ЕК определит страны, освобожденные от запрета на экспорт газа - РИА Новости, 10.12.2025
ЕК определит страны, освобожденные от запрета на экспорт газа
Еврокомиссия определит страны, которым не надо будет запрашивать разрешение на экспорт газа в Евросоюз после запрета импорта газа из России, говорится в проекте РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T18:12:00+03:00
2025-12-10T18:12:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
москва
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842141504_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_94b53f758c4dc85c479c185c5fd042f5.jpg
https://ria.ru/20251210/es-2061179780.html
https://ria.ru/20251210/es-2061174891.html
https://ria.ru/20251209/sanktsii-2060883705.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842141504_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_b15115080e767d9cb55ecda8db030d75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, москва, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Владимир Путин, Москва, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
ЕК определит страны, освобожденные от запрета на экспорт газа

ЕК определит страны, которым не надо будет просить разрешение на экспорт газа

© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания ЕК
Флаги Евросоюза у здания ЕК - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Флаги Евросоюза у здания ЕК. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Еврокомиссия определит страны, которым не надо будет запрашивать разрешение на экспорт газа в Евросоюз после запрета импорта газа из России, говорится в проекте регламента ЕС о поэтапном прекращении импорта российского газа, опубликованного на сайте Совета ЕС и одобренного в среду послами стран блока.
"С учётом специфики транспортировки природного газа по газопроводам и в форме СПГ, а также для обеспечения своевременной проверки страны производства и условий возможных исключений до того, как газ попадёт на таможенную территорию ЕС, должен быть введён механизм предварительного разрешения. При его отсутствии импорт должен отклоняться", - сказано в документе.
Рабочий на территории Центрально-европейского газового узла в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Странам ЕС хотят разрешить не соблюдать запрет на импорт газа из России
Вчера, 17:13
Добавляется, что импорт природного газа из стран-производителей может быть освобождён от этой обязанности, если ЕС уже импортировал значительные объёмы газа из этих стран ранее и если эти страны либо продемонстрировали намерение не поддерживать российский газовый сектор - например, введя запрет на импорт российского газа или ограничительные меры в отношении российской газовой инфраструктуры, компаний или лиц, управляющих ими, - либо не располагают инфраструктурой для импорта природного газа по трубопроводам или в виде СПГ.
"Еврокомиссия должна составить перечень таких стран", - уточняется я в тексте соглашения.
Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с конца 2026 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с осени 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
ЕС не запретил импорт нефти из России, несмотря на мандат Европарламента
Вчера, 16:57
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Западные СМИ сообщили о болезненном ответе россиян на санкции ЕС
9 декабря, 17:02
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМоскваЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала