Странам ЕС хотят разрешить не соблюдать запрет на импорт газа из России - РИА Новости, 10.12.2025
17:13 10.12.2025 (обновлено: 17:45 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/es-2061179780.html
Странам ЕС хотят разрешить не соблюдать запрет на импорт газа из России
Странам ЕС хотят разрешить не соблюдать запрет на импорт газа из России - РИА Новости, 10.12.2025
Странам ЕС хотят разрешить не соблюдать запрет на импорт газа из России
Любая страна Евросоюза сможет временно не применять запрет на импорт российского газа, если объявит чрезвычайную ситуацию, следует из проекта регламента ЕС. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T17:13:00+03:00
2025-12-10T17:45:00+03:00
Странам ЕС хотят разрешить не соблюдать запрет на импорт газа из России

Страны ЕС смогут не соблюдать запрет на экспорт в случае объявления ЧС

© AP Photo / Ronald ZakРабочий на территории Центрально-европейского газового узла в Баумгартене
Рабочий на территории Центрально-европейского газового узла в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Ronald Zak
Рабочий на территории Центрально-европейского газового узла в Баумгартене. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 дек — РИА Новости. Любая страна Евросоюза сможет временно не применять запрет на импорт российского газа, если объявит чрезвычайную ситуацию, следует из проекта регламента ЕС.
"Одним из ключевых приоритетов Европарламента было исключение положения о приостановлении. Однако в рамках общего компромисса оно было сохранено и может быть активировано Еврокомиссией, если государство — член ЕС объявит чрезвычайную ситуацию в соответствии с Регламентом о безопасности газоснабжения", — сказано в документе.
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
ЕС потратил больше денег на российский газ, чем на Украину, заявил Ландау
6 декабря, 19:26
Утверждается, что это будет возможно только для закупок по краткосрочным контрактам и исключительно "для урегулирования кризиса".
"Оно может длиться максимум четыре недели с возможностью продления", — уточняется в тексте.
При этом ЕК будет обязана проинформировать Европарламент и Совет о введении приостановления запрета на импорт, а также его возможном продлении.
Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта газа из России: полный запрет на закупку СПГ вступит в силу в конце 2026 года, а трубопроводного — осенью 2027-го. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17 процентов импорта.
"Энергетический шок": ЕС в панике из-за России
Вчера, 08:00
"Энергетический шок": ЕС в панике из-за России
Вчера, 08:00
При этом компании, которые нарушат будущий запрет, рискуют штрафом не менее чем в 40 миллионов евро, 3,5 процента мирового оборота или 300 процентов предполагаемого оборота по сделке.
В Москве не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки энергоресурсов у России: так он попадет в еще большую зависимость из-за возросших цен, поскольку закупки продолжатся, но уже через посредников.
ДНС-7 ОАО Коми ТЭК - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
ЕС не запретил импорт нефти из России, несмотря на мандат Европарламента
Вчера, 16:57
 
