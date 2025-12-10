Странам ЕС хотят разрешить не соблюдать запрет на импорт газа из России

БРЮССЕЛЬ, 10 дек — РИА Новости. Любая страна Евросоюза сможет временно не применять запрет на импорт российского газа, если объявит чрезвычайную ситуацию, следует из Любая страна Евросоюза сможет временно не применять запрет на импорт российского газа, если объявит чрезвычайную ситуацию, следует из проекта регламента ЕС.

"Одним из ключевых приоритетов Европарламента было исключение положения о приостановлении. Однако в рамках общего компромисса оно было сохранено и может быть активировано Еврокомиссией, если государство — член ЕС объявит чрезвычайную ситуацию в соответствии с Регламентом о безопасности газоснабжения", — сказано в документе.

Утверждается, что это будет возможно только для закупок по краткосрочным контрактам и исключительно "для урегулирования кризиса".

"Оно может длиться максимум четыре недели с возможностью продления", — уточняется в тексте.

При этом ЕК будет обязана проинформировать Европарламент и Совет о введении приостановления запрета на импорт, а также его возможном продлении.

Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта газа из России : полный запрет на закупку СПГ вступит в силу в конце 2026 года, а трубопроводного — осенью 2027-го. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17 процентов импорта.

При этом компании, которые нарушат будущий запрет, рискуют штрафом не менее чем в 40 миллионов евро, 3,5 процента мирового оборота или 300 процентов предполагаемого оборота по сделке.