ЕС не запретил импорт нефти из России, несмотря на мандат Европарламента
16:57 10.12.2025 (обновлено: 17:20 10.12.2025)
ЕС не запретил импорт нефти из России, несмотря на мандат Европарламента
В опубликованном проекте Евросоюза о запрете импорта российского газа на сайте Совета ЕС говорится, что не включены меры против импорта нефти из РФ, несмотря на РИА Новости, 10.12.2025
экономика, россия, евросоюз, европарламент
Экономика, Россия, Евросоюз, Европарламент
ЕС не запретил импорт нефти из России, несмотря на мандат Европарламента

Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия
БРЮССЕЛЬ, 10 дек – РИА Новости. В опубликованном проекте Евросоюза о запрете импорта российского газа на сайте Совета ЕС говорится, что не включены меры против импорта нефти из РФ, несмотря на мандат Европарламента на такой шаг.
"Европарламент включил запрет импорта российской нефти в свой мандат на переговоры, однако эта норма не была включена в итоговый текст. Вместо этого в документ добавлены требования о большей прозрачности планов по диверсификации нефтяных поставок, включая обязанность Еврокомиссии давать рекомендации по таким планам", - сказано в документе.
Уточняется, что обязанность представлять такие планы сохраняется в соответствии с позицией Совета ЕС и распространяется только на государства-члены ЕС, которые получают нефть из России.
"Кроме того, Еврокомиссия взяла на себя обязательство выступить с заявлением о том, что она представит в начале 2026 года законодательное предложение о запрете импорта нефти из России как можно скорее, но не позднее конца 2027 года", - добавляется в тексте соглашения.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. Представитель Еврокомиссии 9 ноября 2025 года сообщил РИА Новости, что ЕС по итогам 2025 года прогнозирует снижение импорта российского газа (как СПГ, так и трубопроводного) до 13% с 19% в 2024 году из-за прекращения транзита через Украину. Он также указал, что импорт российской нефти в ЕС также сократился: с 27% в начале 2022 года до 3% в 2024 году.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
