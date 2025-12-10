https://ria.ru/20251210/es-2061168524.html
Лидеры ЕС встретятся для обсуждения мирного плана по Украине, пишет Reuters
Лидеры европейских государств планируют встретиться 15 декабря в Берлине для обсуждения плана мирного урегулирования на Украине, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T16:36:00+03:00
в мире
берлин (город)
украина
евросоюз
мирный план сша по украине
берлин (город)
украина
Новости
ru-RU
Reuters: лидеры ЕС встретятся в ФРГ для обсуждения урегулирования на Украине