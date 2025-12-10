Рейтинг@Mail.ru
Лидеры ЕС встретятся для обсуждения мирного плана по Украине, пишет Reuters
16:36 10.12.2025 (обновлено: 16:39 10.12.2025)
Лидеры ЕС встретятся для обсуждения мирного плана по Украине, пишет Reuters
Лидеры европейских государств планируют встретиться 15 декабря в Берлине для обсуждения плана мирного урегулирования на Украине, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 10.12.2025
в мире
берлин (город)
украина
евросоюз
мирный план сша по украине
берлин (город)
украина
в мире, берлин (город), украина, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Берлин (город), Украина, Евросоюз, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Лидеры европейских государств планируют встретиться 15 декабря в Берлине для обсуждения плана мирного урегулирования на Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух дипломатов Евросоюза.
"Европейские лидеры, включая французского (президента Эммануэля) Макрона и британского (премьера Кира) Стармера, планируют собраться в понедельник в Берлине, чтобы обсудить мирный план по Украине", - говорится в сообщении агентства.
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Закончатся в апреле". СМИ сообщили об отчаянном шаге ЕС против России
Вчера, 13:06
 
В миреБерлин (город)УкраинаЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
