Шарий: НАБУ получило от США данные о деньгах, украденных Зеленским

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. США передали НАБУ данные о деньгах Владимира Зеленского, выведенных в рамках коррупционных схем, США передалиданные о деньгах Владимира Зеленского, выведенных в рамках коррупционных схем, утверждает украинский блогер Анатолий Шарий.

8 декабря в Лондоне <...> "Есть информация, что<...> Зеленского поставили в известность, что <...> НАБУ получило от США информацию о личных средствах Зеленского, выведенных в ходе коррупционных схем", — написал он в Telegram-канале.

Речь идет о примерно миллиарде долларов. И теперь Штаты проводят аудит, чтобы выяснить, какое отношение эти деньги имеют к американской помощи, переданной Украине, отметил блогер.

"Часть информации известна и европейским спецслужбам. <...> Эта информация может быть обнародована, если Зеленский не будет хотя бы изображать стремление к движению по пути (урегулирования. — Прим. ред.), предложенному Дональдом Трампом", — добавил Шарий.

По его данным, европейцы рекомендовали главе киевского режима продолжать саботировать мирное соглашение. Ему также посоветовали затянуть процесс организации президентских выборов, чтобы дождаться, когда "Трамп устанет, потеряет интерес к разрешению украинского конфликта".

"В таком случае <...> данные о присвоенных <...> средствах разглашены не будут", — резюмировал он.

Коррупционный скандал на Украине

САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании " Десятого ноября НАБУ иначали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании " Энергоатом ", а также у Тимура Миндича , которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.

Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным депутата Рады Ярослава Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.

Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.