Шарий: НАБУ получило от США данные о деньгах, украденных Зеленским
15:59 10.12.2025 (обновлено: 16:48 10.12.2025)
Шарий: НАБУ получило от США данные о деньгах, украденных Зеленским
Шарий: НАБУ получило от США данные о деньгах, украденных Зеленским
Шарий: НАБУ получило от США данные о деньгах, украденных Зеленским
США передали НАБУ данные о деньгах Владимира Зеленского, выведенных в рамках коррупционных схем, утверждает украинский блогер Анатолий Шарий.
Шарий: НАБУ получило от США данные о деньгах, украденных Зеленским

Шарий: НАБУ получило от США данные об украденном Зеленским миллиарде долларов

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. США передали НАБУ данные о деньгах Владимира Зеленского, выведенных в рамках коррупционных схем, утверждает украинский блогер Анатолий Шарий.
"Есть информация, что 8 декабря в Лондоне <...> Зеленского поставили в известность, что <...> НАБУ получило от США информацию о личных средствах Зеленского, выведенных в ходе коррупционных схем", — написал он в Telegram-канале.
Загнан в угол. Зеленский переходит к борьбе за выживание
Вчера, 08:00
Речь идет о примерно миллиарде долларов. И теперь Штаты проводят аудит, чтобы выяснить, какое отношение эти деньги имеют к американской помощи, переданной Украине, отметил блогер.
"Часть информации известна и европейским спецслужбам. <...> Эта информация может быть обнародована, если Зеленский не будет хотя бы изображать стремление к движению по пути (урегулирования. — Прим. ред.), предложенному Дональдом Трампом", — добавил Шарий.
Сийярто рассказал, почему ЕС не стал расследовать скандал в Киеве
9 декабря, 16:35
По его данным, европейцы рекомендовали главе киевского режима продолжать саботировать мирное соглашение. Ему также посоветовали затянуть процесс организации президентских выборов, чтобы дождаться, когда "Трамп устанет, потеряет интерес к разрешению украинского конфликта".
"В таком случае <...> данные о присвоенных <...> средствах разглашены не будут", — резюмировал он.
Европа не сможет спасти Украину даже русскими деньгами
Вчера, 08:00

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным депутата Рады Ярослава Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В конце ноября он объявил об отставке главы своего офиса Андрея Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупционного дела.
Страшная месть Трампа: Зеленского все же будут менять. Если надо — силой
9 декабря, 08:00
 
