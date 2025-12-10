В Польше резко возросла поддержка правых радикалов, показал опрос

ВАРШАВА, 10 дек - РИА Новости. Поддержка правых радикалов резко возросла в польском обществе, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической лабораторией Поддержка правых радикалов резко возросла в польском обществе, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической лабораторией Opinia24

Четвертой и последней политической силой, которая имеет шансы пройти в сейм, преодолев пятипроцентный барьер является партия "Конфедерация польской короны" известного праворадикального деятеля Гжегожа Брауна . По результатам соцопроса, за нее готовы голосовать 9,6% избирателей, хотя еще месяц назад она балансировала на грани проходного барьера.

Европейский парламент во второй раз лишил иммунитета ультраправого польского политика Гжегожа Брауна, сообщает Польское телевидение.

Впервые данный политик был лишен иммунитета ЕП за ряд деяний, за которые в Польше его хотят привлечь к уголовной ответственности, в частности, за тушение огнетушителем ханукальных свечей в сейме.

"Европейский парламент во второй раз в этом году снял иммунитет с депутата Гжегожа Брауна", - говорится в сообщении.

В настоящее время варшавский суд рассматривает уголовное дело в отношении Брауна, которого обвиняют в ряде преступлений, в том числе ксенофобского и антисемитского характера. Браун является депутатом Европейского парламента, который уже снял с него иммунитет.

В апреле 2025 года Браун с группой сторонников ворвался в госпиталь в польской Олеснице и причинил телесные повреждения врачу, которая, по его мнению, незаконно сделала аборт одной из пациенток.

Еще одним эпизодом является июльское высказывание Брауна в эфире радио Wnet о том, что "Освенцим с газовыми камерами - это, к сожалению, фейк".