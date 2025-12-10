Рейтинг@Mail.ru
В Польше резко возросла поддержка правых радикалов, показал опрос - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/es-2061150720.html
В Польше резко возросла поддержка правых радикалов, показал опрос
В Польше резко возросла поддержка правых радикалов, показал опрос - РИА Новости, 10.12.2025
В Польше резко возросла поддержка правых радикалов, показал опрос
Поддержка правых радикалов резко возросла в польском обществе, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической лабораторией Opinia24. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T15:45:00+03:00
2025-12-10T15:45:00+03:00
в мире
польша
гжегож браун
дональд туск
ярослав качиньский
право и справедливость
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_0:403:2923:2048_1920x0_80_0_0_a7483e272e2ffdad52269fe2f11f7206.jpg
https://ria.ru/20251024/zaharova-2050364116.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_90dd3264a772f4c64bc9be7e875b03ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, гжегож браун, дональд туск, ярослав качиньский, право и справедливость
В мире, Польша, Гжегож Браун, Дональд Туск, Ярослав Качиньский, Право и справедливость
В Польше резко возросла поддержка правых радикалов, показал опрос

Opinia24: в Польше растет поддержка правых радикалов

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Филип Климашевский
Перейти в медиабанк
Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 10 дек - РИА Новости. Поддержка правых радикалов резко возросла в польском обществе, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической лабораторией Opinia24.
Как и в предыдущих опросах последнего времени, наивысшую поддержку избирателей имеет правящая "Гражданская коалиция" премьер-министра Дональда Туска с результатом 32,9%. За ней традиционно следует оппозиционная партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского с поддержкой на уровне 24,6%, а третье место коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" с уровнем поддержки 13,2%.
Четвертой и последней политической силой, которая имеет шансы пройти в сейм, преодолев пятипроцентный барьер является партия "Конфедерация польской короны" известного праворадикального деятеля Гжегожа Брауна. По результатам соцопроса, за нее готовы голосовать 9,6% избирателей, хотя еще месяц назад она балансировала на грани проходного барьера.
Европейский парламент во второй раз лишил иммунитета ультраправого польского политика Гжегожа Брауна, сообщает Польское телевидение.
Впервые данный политик был лишен иммунитета ЕП за ряд деяний, за которые в Польше его хотят привлечь к уголовной ответственности, в частности, за тушение огнетушителем ханукальных свечей в сейме.
"Европейский парламент во второй раз в этом году снял иммунитет с депутата Гжегожа Брауна", - говорится в сообщении.
В настоящее время варшавский суд рассматривает уголовное дело в отношении Брауна, которого обвиняют в ряде преступлений, в том числе ксенофобского и антисемитского характера. Браун является депутатом Европейского парламента, который уже снял с него иммунитет.
В апреле 2025 года Браун с группой сторонников ворвался в госпиталь в польской Олеснице и причинил телесные повреждения врачу, которая, по его мнению, незаконно сделала аборт одной из пациенток.
Еще одним эпизодом является июльское высказывание Брауна в эфире радио Wnet о том, что "Освенцим с газовыми камерами - это, к сожалению, фейк".
Ранее он при помощи огнетушителя затушил ханукальные свечи в здании сейма Польши.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Захарова сравнила пропаганду в Западной Европе с нацистской и фашисткой
24 октября, 14:11
 
В миреПольшаГжегож БраунДональд ТускЯрослав КачиньскийПраво и справедливость
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала