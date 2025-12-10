Рейтинг@Mail.ru
В ЕС признали, что не способствуют достижению мира на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/es-2061081839.html
В ЕС признали, что не способствуют достижению мира на Украине, пишут СМИ
В ЕС признали, что не способствуют достижению мира на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 10.12.2025
В ЕС признали, что не способствуют достижению мира на Украине, пишут СМИ
Европейский чиновник, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что европейские лидеры много говорят об украинском конфликте, но не достигают... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T12:35:00+03:00
2025-12-10T12:35:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
дональд трамп
сергей лавров
евросоюз
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
https://ria.ru/20251128/ep-2058310109.html
https://ria.ru/20251210/lavrov-2061034928.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, дональд трамп, сергей лавров, евросоюз, politico, g7, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, Киев, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Евросоюз, Politico, G7, Мирный план США по Украине
В ЕС признали, что не способствуют достижению мира на Украине, пишут СМИ

Politico: в ЕС признали, что не достигают результатов по украинскому конфликту

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Европейский чиновник, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что европейские лидеры много говорят об украинском конфликте, но не достигают результатов, признал, что в этом есть доля правды.
"Он (Трамп - ред.) говорит, что мы не достигаем результатов, и я вынужден признать, что в этом есть доля правды", - заявил чиновник в комментарии газете Politico.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В ЕП призвали Евросоюз не выступать против плана Трампа по Украине
28 ноября, 12:35
Собеседник издания добавил, что если Евросоюз не сможет договориться о предоставлении Киеву кредита на основе замороженных российских активов, то блок окажется в затруднительном положении.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Европа препятствует урегулированию на Украине, заявил Лавров
Вчера, 10:41
 
В миреРоссияУкраинаКиевДональд ТрампСергей ЛавровЕвросоюзPoliticoG7Мирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала