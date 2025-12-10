Рейтинг@Mail.ru
FT: ЕС хочет ускорить решение по блокировке российских активов
10:09 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/es-2061023239.html
FT: ЕС хочет ускорить решение по блокировке российских активов
FT: ЕС хочет ускорить решение по блокировке российских активов - РИА Новости, 10.12.2025
FT: ЕС хочет ускорить решение по блокировке российских активов
Страны ЕС хотят скорее принять решение о бессрочной блокировке российских активов, чтобы обеспечить Брюсселю влияние на ход мирных переговоров и обойти... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T10:09:00+03:00
2025-12-10T10:09:00+03:00
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Страны ЕС хотят скорее принять решение о бессрочной блокировке российских активов, чтобы обеспечить Брюсселю влияние на ход мирных переговоров и обойти сопротивление Венгрии перед саммитом европейских лидеров, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников.
Российские активы, замороженные в Евросоюзе, могут заблокировать навсегда без принципа единогласия, сообщила ранее газета Financial Times. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал разногласия Запада в вопросе российских активов феноменальной ситуацией. Он добавил, что Европа хочет потратить украденные средства на поддержку военной машины Киева. Ответственность за возможное изъятие российских активов будут нести и конкретные люди, и целые страны, предупредил Песков.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Военный эксперт предрек ЕС кровавую драку за российские активы
Вчера, 19:44
"Страны ЕС намерены ускорить принятие решения о бессрочной блокировке российских активов... пытаясь обойти (сопротивление - ред.) премьер-министра Венгрии Виктора Орбана еще до встречи европейских лидеров на саммите на следующей неделе... поспешная попытка принять этот закон... направлена ​​на защиту влияния Брюсселя на возглавляемых США мирных переговорах по Украине", - пишет издание со ссылкой на чиновников.
Как отмечает Financial Times, принятие решения о бессрочной блокировке активов ЦБ РФ подразумевает использование чрезвычайных полномочий для преодоления национального вето. Еврокомиссия ранее сообщила, что решение по финансированию Украины в 2026-2027 годах примут на саммите ЕС, запланированный на 18-19 декабря.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
СМИ рассказали, когда ЕС объявит о решении по активам России
Вчера, 03:28
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Япония опровергла сообщения об отказе использовать российские активы
Вчера, 15:02
 
В миреРоссияУкраинаБрюссельДмитрий ПесковВиктор ОрбанСергей ЛавровЕвросоюзЕврокомиссияG7
 
 
