АНКАРА, 10 дек – РИА Новости. Прямая военная конфронтация Европы с Россией обернётся катастрофическими последствиями для самого Евросоюза, а политика Брюсселя, направленная на "изматывание" Москвы, дала обратный эффект, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил турецкий политический обозреватель Эйюп Арслан.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что возможное принятие Украины в ЕС к 2030 году фактически будет означать начало войны между Евросоюзом и Россией.
Арслан отметил, что в европейских столицах Украину рассматривают как "первый фронт" против России, который, по мнению ЕС, не должен быть потерян. Он указал, что европейские государства стремятся истощить Москву, и в определённых сценариях могут счесть военный удар по России со стороны Польши, поддержанный ЕС, шагом в рамках "самообороны Европы".
"Такие подходы создают иллюзию стратегической защиты, но на практике способны привести к разрушительным последствиям для самого Евросоюза. Тем самым Европа готовит себе конец", — подчеркнул политический обозреватель.
Как заявлял президент Владимир Путин, Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет войну, то Россия готова к этому прямо сейчас.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.