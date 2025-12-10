Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил, к чему приведет военное столкновение ЕС с Россией - РИА Новости, 10.12.2025
07:20 10.12.2025
Эксперт оценил, к чему приведет военное столкновение ЕС с Россией
Эксперт оценил, к чему приведет военное столкновение ЕС с Россией
Эксперт оценил, к чему приведет военное столкновение ЕС с Россией
Прямая военная конфронтация Европы с Россией обернётся катастрофическими последствиями для самого Евросоюза, а политика Брюсселя, направленная на "изматывание"... РИА Новости, 10.12.2025
в мире
россия
европа
москва
виктор орбан
владимир путин
евросоюз
нато
россия
европа
москва
в мире, россия, европа, москва, виктор орбан, владимир путин, евросоюз, нато
В мире, Россия, Европа, Москва, Виктор Орбан, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО
Эксперт оценил, к чему приведет военное столкновение ЕС с Россией

Политолог Арслан: военное столкновение ЕС с Россией приведет к концу Европы

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
АНКАРА, 10 дек – РИА Новости. Прямая военная конфронтация Европы с Россией обернётся катастрофическими последствиями для самого Евросоюза, а политика Брюсселя, направленная на "изматывание" Москвы, дала обратный эффект, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил турецкий политический обозреватель Эйюп Арслан.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что возможное принятие Украины в ЕС к 2030 году фактически будет означать начало войны между Евросоюзом и Россией.
Максим Рыженков - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Рыженков раскритиковал заявления о якобы планах России напасть на ЕС
Вчера, 14:00
Арслан отметил, что в европейских столицах Украину рассматривают как "первый фронт" против России, который, по мнению ЕС, не должен быть потерян. Он указал, что европейские государства стремятся истощить Москву, и в определённых сценариях могут счесть военный удар по России со стороны Польши, поддержанный ЕС, шагом в рамках "самообороны Европы".
"Такие подходы создают иллюзию стратегической защиты, но на практике способны привести к разрушительным последствиям для самого Евросоюза. Тем самым Европа готовит себе конец", — подчеркнул политический обозреватель.
Как заявлял президент Владимир Путин, Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет войну, то Россия готова к этому прямо сейчас.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Источник: радикальные решения ЕС по активам России будут вредны для Турции
Вчера, 05:18
 
В мире Россия Европа Москва Виктор Орбан Владимир Путин Евросоюз НАТО
 
 
