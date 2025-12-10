Эксперт оценил, к чему приведет военное столкновение ЕС с Россией

АНКАРА, 10 дек – РИА Новости. Прямая военная конфронтация Европы с Россией обернётся катастрофическими последствиями для самого Евросоюза, а политика Брюсселя, направленная на "изматывание" Москвы, дала обратный эффект, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил турецкий политический обозреватель Эйюп Арслан.