МГУ ограничил очное обучение для непривитых из-за случая кори у студента
21:19 10.12.2025 (обновлено: 21:27 10.12.2025)
МГУ ограничил очное обучение для непривитых из-за случая кори у студента
МГУ ограничил очное обучение для непривитых из-за случая кори у студента
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мгу имени м. в. ломоносова
общество
москва
москва
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), МГУ имени М. В. Ломоносова, Общество, Москва
МГУ ограничил очное обучение для непривитых из-за случая кори у студента

РИА Новости: МГУ ограничил очное обучение из-за заболевшего корью студента

Главное здание МГУ
Главное здание МГУ. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. МГУ из-за случая кори у студента в одном из корпусов вуза принял решение об ограничении очного обучения для непривитых, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.
Ранее в региональном ведомстве сообщили РИА Новости, что Роспотребнадзор проводит эпидрасследование в связи с регистрацией случая кори у студента МГУ.
"Администрацией МГУ имени М. В. Ломоносова принято решение об ограничении очного процесса для непривитых, однократно привитых и не имеющих сведений о вакцинации против кори студентов и сотрудников. Организация и проведение противоэпидемических мероприятий в МГУ имени М. В. Ломоносова находится на контроле Управления Роспотребнадзора по городу Москве", - сообщили в ведомстве.
Там добавили, что определен круг контактных лиц по учебному корпусу. Со студентами и сотрудниками университета проводится разъяснительная профилактическая работа.
Мужчина во время приема у врача - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В России выросла заболеваемость гриппом
9 декабря, 10:35
 
