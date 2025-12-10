Рейтинг@Mail.ru
15:51 10.12.2025 (обновлено: 15:52 10.12.2025)
ЕП и Совет ЕС договорились снизить выбросы парниковых газов на 90 процентов
ЕП и Совет ЕС договорились снизить выбросы парниковых газов на 90 процентов
в мире, брюссель, евросоюз, европарламент
В мире, Брюссель, Евросоюз, Европарламент
ЕП и Совет ЕС договорились снизить выбросы парниковых газов на 90 процентов

ЕП и Совет ЕС договорились снизить выбросов парниковых газов на 90% к 2040 году

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Европарламент и Совет ЕС достигли предварительного соглашения об ужесточении климатического законодательства Евросоюза и установлении нового промежуточного целевого показателя - сокращения выбросов парниковых газов на 90% к 2040 году по сравнению с уровнем 1990 года, говорится в опубликованном заявлении на сайте ЕП.
"Во вторник вечером переговорщики Европарламента и Совета ЕС достигли предварительного политического соглашения о внесении поправки в Европейский закон о климате, устанавливающей для ЕС новый обязательный промежуточный целевой показатель на 2040 год - сокращение выбросов парниковых газов на 90% по сравнению с уровнем 1990 года", - сказано в документе.
Уточняется, что Еврокомиссия будет каждые два года представлять отчет о прогрессе по достижению цели на 2040 год, анализируя научные данные, технологические изменения, конкурентоспособность европейской промышленности, динамику цен на энергоносители и их влияние на бизнес и домохозяйства. По итогам оценки Брюссель сможет предложить корректировку цели или новые меры поддержки.
Это соглашение должно быть одобрено пленарным заседанием Европарламента и подтверждено Советом ЕС. Оно вступит в силу через 20 дней после публикации в Официальном журнале ЕС.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
У Европы нет смелости признать неудачу "чистого нуля", сказано в докладе
22 августа, 07:38
 
