ЕП и Совет ЕС договорились снизить выбросы парниковых газов на 90 процентов

БРЮССЕЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Европарламент и Совет ЕС достигли предварительного соглашения об ужесточении климатического законодательства Евросоюза и установлении нового промежуточного целевого показателя - сокращения выбросов парниковых газов на 90% к 2040 году по сравнению с уровнем 1990 года, говорится в опубликованном заявлении на сайте ЕП.
"Во вторник вечером переговорщики Европарламента и Совета ЕС достигли предварительного политического соглашения о внесении поправки в Европейский закон о климате, устанавливающей для ЕС новый обязательный промежуточный целевой показатель на 2040 год - сокращение выбросов парниковых газов на 90% по сравнению с уровнем 1990 года", - сказано в документе.
Уточняется, что Еврокомиссия будет каждые два года представлять отчет о прогрессе по достижению цели на 2040 год, анализируя научные данные, технологические изменения, конкурентоспособность европейской промышленности, динамику цен на энергоносители и их влияние на бизнес и домохозяйства. По итогам оценки Брюссель сможет предложить корректировку цели или новые меры поддержки.
Это соглашение должно быть одобрено пленарным заседанием Европарламента и подтверждено Советом ЕС. Оно вступит в силу через 20 дней после публикации в Официальном журнале ЕС.