В Кремль привезли главную новогоднюю елку страны

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Главную новогоднюю елку страны из подмосковной Рузы привезли в Кремль, передает корреспондент РИА Новости.

Автопоезд с елью по традиции заехал на территорию Кремля через Спасские ворота. В ходе торжественной церемонии Дед Мороз, управлявший автопоездом, передал комендатуре Кремля подорожную грамоту.

"Лесную красавицу к месту назначения доставили в целостности и сохранности. Укладывали аккуратно, чтобы не сломалась ни одна веточка. Очень пушистая елочка на радость детям и взрослым!" - сказал Дед Мороз журналистам.

Он рассказал, что проехал около 80 километров. В дороге его сопровождали сотрудники ДПС, а другие участники дорожного движения радостно махали, сигналили и фотографировали автопоезд.

Дед Мороз рассказал, что возит главную елку страны уже шестой год и каждый раз волнуется, когда заезжает через Спасские ворота - груз очень ответственный. Также он озвучил поздравление детям в преддверии Нового года.

"Чтобы все были счастливые, здоровые, всех благ детишкам. И хорошей учебы", - подчеркнул Дед Мороз.

Главная новогодняя елка страны была найдена в Рузском муниципальном округе Московской области. Высота столетнего дерева - 26 метров, обхват ствола - 64 сантиметра, а размах нижних ветвей - 11 метров. Спилили ель 8 декабря.