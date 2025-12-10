Рейтинг@Mail.ru
В Кремль привезли главную новогоднюю елку страны - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
22:11 10.12.2025 (обновлено: 22:28 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/elka-2061240016.html
В Кремль привезли главную новогоднюю елку страны
В Кремль привезли главную новогоднюю елку страны - РИА Новости, 10.12.2025
В Кремль привезли главную новогоднюю елку страны
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Главную новогоднюю елку страны из подмосковной Рузы привезли в Кремль, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T22:11:00+03:00
2025-12-10T22:28:00+03:00
хорошие новости
московская область (подмосковье)
дед мороз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061192525_0:87:3143:1855_1920x0_80_0_0_c1769fd70cc2deaf493332edd020e5ba.jpg
https://ria.ru/20251203/obrazec-pisma-dedu-morozu-2059592477.html
https://ria.ru/20251209/putin-2060973741.html
https://ria.ru/20251208/elka-2060530034.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061192525_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3401104ad03cea35a44a1fb469d04d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), дед мороз
Хорошие новости, Московская область (Подмосковье), Дед Мороз
В Кремль привезли главную новогоднюю елку страны

РИА Новости: Дед Мороз привез в Кремль главную новогоднюю елку страны

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Главную новогоднюю елку страны из подмосковной Рузы привезли в Кремль, передает корреспондент РИА Новости.
Автопоезд с елью по традиции заехал на территорию Кремля через Спасские ворота. В ходе торжественной церемонии Дед Мороз, управлявший автопоездом, передал комендатуре Кремля подорожную грамоту.
Мальчик отправляет письмо Деду Морозу - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Письмо Деду Морозу: как написать и куда отправить, образец оформления
3 декабря, 19:42
"Лесную красавицу к месту назначения доставили в целостности и сохранности. Укладывали аккуратно, чтобы не сломалась ни одна веточка. Очень пушистая елочка на радость детям и взрослым!" - сказал Дед Мороз журналистам.
Он рассказал, что проехал около 80 километров. В дороге его сопровождали сотрудники ДПС, а другие участники дорожного движения радостно махали, сигналили и фотографировали автопоезд.
Дед Мороз рассказал, что возит главную елку страны уже шестой год и каждый раз волнуется, когда заезжает через Спасские ворота - груз очень ответственный. Также он озвучил поздравление детям в преддверии Нового года.
Украшение новогодней елки на Соборной площади Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В кабинете Путина установили новогоднюю елку
9 декабря, 22:52
"Чтобы все были счастливые, здоровые, всех благ детишкам. И хорошей учебы", - подчеркнул Дед Мороз.
Главная новогодняя елка страны была найдена в Рузском муниципальном округе Московской области. Высота столетнего дерева - 26 метров, обхват ствола - 64 сантиметра, а размах нижних ветвей - 11 метров. Спилили ель 8 декабря.
Планируется, что пушистая красавица будет украшать Соборную площадь Московского Кремля до 20 января. С окончанием новогодних праздников история главной елки страны не закончится. Она отправится на переработку, в прошлые годы из древесины делали клюшки, скворечники, кормушки для птиц и другую сувенирную продукцию. А семена из ее шишек будут посажены по всей стране.
Старший участковый лесничий Дороховского участкового лесничества Мухтар Магомедов - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Лесничему, нашедшему главную новогоднюю елку страны, подарили автомобиль
8 декабря, 12:11
 
Хорошие новостиМосковская область (Подмосковье)Дед Мороз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала