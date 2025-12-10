https://ria.ru/20251210/elka-2061240016.html
В Кремль привезли главную новогоднюю елку страны
В Кремль привезли главную новогоднюю елку страны - РИА Новости, 10.12.2025
В Кремль привезли главную новогоднюю елку страны
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Главную новогоднюю елку страны из подмосковной Рузы привезли в Кремль, передает корреспондент РИА Новости.
В Кремль привезли главную новогоднюю елку страны
Автопоезд с елью по традиции заехал на территорию Кремля через Спасские ворота. В ходе торжественной церемонии Дед Мороз, управлявший автопоездом, передал комендатуре Кремля подорожную грамоту.
Автопоезд с елью по традиции заехал на территорию Кремля через Спасские ворота. В ходе торжественной церемонии Дед Мороз, управлявший автопоездом, передал комендатуре Кремля подорожную грамоту.
"Лесную красавицу к месту назначения доставили в целостности и сохранности. Укладывали аккуратно, чтобы не сломалась ни одна веточка. Очень пушистая елочка на радость детям и взрослым!" - сказал Дед Мороз журналистам.
Он рассказал, что проехал около 80 километров. В дороге его сопровождали сотрудники ДПС, а другие участники дорожного движения радостно махали, сигналили и фотографировали автопоезд.
Дед Мороз рассказал, что возит главную елку страны уже шестой год и каждый раз волнуется, когда заезжает через Спасские ворота - груз очень ответственный. Также он озвучил поздравление детям в преддверии Нового года.
"Чтобы все были счастливые, здоровые, всех благ детишкам. И хорошей учебы", - подчеркнул Дед Мороз.
Главная новогодняя елка страны была найдена в Рузском муниципальном округе Московской области. Высота столетнего дерева - 26 метров, обхват ствола - 64 сантиметра, а размах нижних ветвей - 11 метров. Спилили ель 8 декабря.
Планируется, что пушистая красавица будет украшать Соборную площадь Московского Кремля до 20 января. С окончанием новогодних праздников история главной елки страны не закончится. Она отправится на переработку, в прошлые годы из древесины делали клюшки, скворечники, кормушки для птиц и другую сувенирную продукцию. А семена из ее шишек будут посажены по всей стране.