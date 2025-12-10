Главную новогоднюю елку страны отправили в Кремль

РУЗА (Московская область), 10 дек – РИА Новости. Главную новогоднюю елку страны отправили из Рузы в Кремль в среду, за рулем автопоезда, перевозящего елку, Дед Мороз, передает корреспондент РИА Новости.

"Это очень ответственное задание. Лесную красавицу (повезем - ред.) не больше 50 (километров в час - ред.). Аккуратно, не нарушая ПДД. К месту назначения доставим в целости и сохранности", - сказал журналистам Дед Мороз , водитель автопоезда Сергей.

Он также рассказал, что уже не впервые везет елку в Кремль. В самый первый раз он вез елку в 2020 году. Общий водительский стаж Сергея - 41 год.

Перед отправлением елки в Кремль недалеко от места ее спила прошли мастер-классы по игре на ложках, росписи гипсовых фигур и изготовлению елочной игрушки. Торжественная отправка елки сопровождалась театрализованным представлением и играми.

Через Спасские ворота Кремля елку провезут поздно вечером 10 декабря, после этого ее установят на Соборной площади и украсят. По данным Управления делами президента РФ , с окончанием новогодних праздников история главной ёлки страны не закончится. По традиции, она отправится на переработку. В прошлые года из древесины делали клюшки, скворечники, кормушки для птиц и другую сувенирную продукцию. Семена из её шишек будут посажены по всей стране.