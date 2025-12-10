Рейтинг@Mail.ru
Главную новогоднюю елку страны отправили в Кремль
13:55 10.12.2025
Главную новогоднюю елку страны отправили в Кремль
Главную новогоднюю елку страны отправили из Рузы в Кремль в среду, за рулем автопоезда, перевозящего елку, Дед Мороз, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.12.2025
РУЗА (Московская область), 10 дек – РИА Новости. Главную новогоднюю елку страны отправили из Рузы в Кремль в среду, за рулем автопоезда, перевозящего елку, Дед Мороз, передает корреспондент РИА Новости.
"Это очень ответственное задание. Лесную красавицу (повезем - ред.) не больше 50 (километров в час - ред.). Аккуратно, не нарушая ПДД. К месту назначения доставим в целости и сохранности", - сказал журналистам Дед Мороз, водитель автопоезда Сергей.
В кабинете Путина установили новогоднюю елку
9 декабря, 22:52
Он также рассказал, что уже не впервые везет елку в Кремль. В самый первый раз он вез елку в 2020 году. Общий водительский стаж Сергея - 41 год.
Перед отправлением елки в Кремль недалеко от места ее спила прошли мастер-классы по игре на ложках, росписи гипсовых фигур и изготовлению елочной игрушки. Торжественная отправка елки сопровождалась театрализованным представлением и играми.
Через Спасские ворота Кремля елку провезут поздно вечером 10 декабря, после этого ее установят на Соборной площади и украсят. По данным Управления делами президента РФ, с окончанием новогодних праздников история главной ёлки страны не закончится. По традиции, она отправится на переработку. В прошлые года из древесины делали клюшки, скворечники, кормушки для птиц и другую сувенирную продукцию. Семена из её шишек будут посажены по всей стране.
C 2007 года главную новогоднюю ёлку страны привозят в Кремль только из Подмосковья. В течение лета и осени этого года комиссией тщательно были осмотрены 24 подходящих под параметры дерева. Так, главная новогодняя елка страны в этом году была найдена в Рузском муниципальном округе Московской области. Высота этого столетнего дерева - 26 метров, обхват ствола 64 сантиметра, а размах нижних ветвей 11 метров.
Мандарины: польза и вред, как выбрать самые сладкие к Новому году
Вчера, 12:36
 
Московская область (Подмосковье)РоссияДед Мороз
 
 
