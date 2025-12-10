Главную новогоднюю елку страны привезут в Кремль в среду

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Главную новогоднюю елку страны из подмосковной Рузы привезут в Кремль в среду.

Традиционно елка будет транспортироваться на специальном автопоезде. В 22:00 ее встретят на Красной площади, а затем в торжественной обстановке провезут через ворота Спасской башни Московского Кремля, сообщил ранее председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

C 2007 года главную новогоднюю ель страны привозят в Кремль только из Подмосковья. Традиционно все лесничества Московской области выставляют на конкурс своих "претенденток". В этом году в течение лета и осени комиссия отсмотрела 24 елей, подходящих под параметры. Отбор проходил в соответствии со строгими параметрами: форма, объем хвои, состояние лап, внешний вид.

Главная новогодняя елка страны была найдена в Рузском муниципальном округе Московской области. Высота этого столетнего дерева - 26 метров, обхват ствола - 64 сантиметра, а размах нижних ветвей - 11 метров. По словам начальника главного эксплуатационного управления Управления делами президента РФ Евгения Ганзена, "она просто идеальна для того, чтобы украсить собой Соборную площадь".

Ель, прошедшую строгий отбор, спилили 8 декабря. Торжественному спилу елки предшествовало театрализованное новогоднее представление. Участников торжества встретили Дед Мороз Снегурочка . Взамен спиленной елки главе Рузского муниципального округа Александру Горбылеву вручили молодые саженцы для их дальнейшей высадки.

Планируется, что пушистая красавица будет украшать Соборную площадь Московского Кремля до 20 января. С окончанием новогодних праздников история главной елки страны не закончится. По традиции, она отправится на переработку, в прошлые года из древесины делали клюшки, скворечники, кормушки для птиц и другую сувенирную продукцию. А семена из ее шишек будут посажены по всей стране.