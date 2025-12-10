Рейтинг@Mail.ru
Главную новогоднюю елку страны привезут в Кремль в среду - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:15 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/elka-2060981270.html
Главную новогоднюю елку страны привезут в Кремль в среду
Главную новогоднюю елку страны привезут в Кремль в среду - РИА Новости, 10.12.2025
Главную новогоднюю елку страны привезут в Кремль в среду
Главную новогоднюю елку страны из подмосковной Рузы привезут в Кремль в среду. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T00:15:00+03:00
2025-12-10T00:15:00+03:00
московская область (подмосковье)
руза
россия
дед мороз
снегурочка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058849463_0:0:3050:1717_1920x0_80_0_0_b254754d161eacf48f00444edd22200d.jpg
https://ria.ru/20251209/putin-2060973741.html
https://ria.ru/20251208/el-1987762158.html
московская область (подмосковье)
руза
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058849463_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_6a5d4fdab59d8a2bef8d2b9b1b960584.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), руза, россия, дед мороз, снегурочка
Московская область (Подмосковье), Руза, Россия, Дед Мороз, Снегурочка
Главную новогоднюю елку страны привезут в Кремль в среду

Главную новогоднюю елку страны привезут из Рузы в Кремль в среду

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВид на Кремль
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вид на Кремль . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Главную новогоднюю елку страны из подмосковной Рузы привезут в Кремль в среду.
Традиционно елка будет транспортироваться на специальном автопоезде. В 22:00 ее встретят на Красной площади, а затем в торжественной обстановке провезут через ворота Спасской башни Московского Кремля, сообщил ранее председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.
Украшение новогодней елки на Соборной площади Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В кабинете Путина установили новогоднюю елку
Вчера, 22:52
C 2007 года главную новогоднюю ель страны привозят в Кремль только из Подмосковья. Традиционно все лесничества Московской области выставляют на конкурс своих "претенденток". В этом году в течение лета и осени комиссия отсмотрела 24 елей, подходящих под параметры. Отбор проходил в соответствии со строгими параметрами: форма, объем хвои, состояние лап, внешний вид.
Главная новогодняя елка страны была найдена в Рузском муниципальном округе Московской области. Высота этого столетнего дерева - 26 метров, обхват ствола - 64 сантиметра, а размах нижних ветвей - 11 метров. По словам начальника главного эксплуатационного управления Управления делами президента РФ Евгения Ганзена, "она просто идеальна для того, чтобы украсить собой Соборную площадь".
Ель, прошедшую строгий отбор, спилили 8 декабря. Торжественному спилу елки предшествовало театрализованное новогоднее представление. Участников торжества встретили Дед Мороз и Снегурочка. Взамен спиленной елки главе Рузского муниципального округа Александру Горбылеву вручили молодые саженцы для их дальнейшей высадки.
Планируется, что пушистая красавица будет украшать Соборную площадь Московского Кремля до 20 января. С окончанием новогодних праздников история главной елки страны не закончится. По традиции, она отправится на переработку, в прошлые года из древесины делали клюшки, скворечники, кормушки для птиц и другую сувенирную продукцию. А семена из ее шишек будут посажены по всей стране.
В 2024 году главная новогодняя елка была найдена вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области. Для ее украшения использовали два километра гирлянд и более 2,5 тысячи игрушек.
Главная новогодняя елка на Соборной площади московского Кремля - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Главная новогодняя ель России
8 декабря, 19:43
 
Московская область (Подмосковье)РузаРоссияДед МорозСнегурочка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала