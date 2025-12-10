https://ria.ru/20251210/elity-2061037740.html
В Финляндии демонстрируют животную русофобию, заявил Лавров
В Финляндии демонстрируют животную русофобию, заявил Лавров - РИА Новости, 10.12.2025
В Финляндии демонстрируют животную русофобию, заявил Лавров
Элиты Финляндии сегодня проявляют животную русофобию, излечиться от которой не помогли даже десятилетия сотрудничества с Россией, считает глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T10:50:00+03:00
2025-12-10T10:50:00+03:00
2025-12-10T10:50:00+03:00
в мире
финляндия
россия
ленинград
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg
https://ria.ru/20251207/bankrotstva-2059843272.html
финляндия
россия
ленинград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3280f5a452c5c6395c900f60644796f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, россия, ленинград, сергей лавров
В мире, Финляндия, Россия, Ленинград, Сергей Лавров
В Финляндии демонстрируют животную русофобию, заявил Лавров
Лавров: финские элиты сегодня проявляют животную русофобию