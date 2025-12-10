Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии демонстрируют животную русофобию, заявил Лавров
10:50 10.12.2025
В Финляндии демонстрируют животную русофобию, заявил Лавров
В Финляндии демонстрируют животную русофобию, заявил Лавров - РИА Новости, 10.12.2025
В Финляндии демонстрируют животную русофобию, заявил Лавров
Элиты Финляндии сегодня проявляют животную русофобию, излечиться от которой не помогли даже десятилетия сотрудничества с Россией, считает глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T10:50:00+03:00
2025-12-10T10:50:00+03:00
в мире
финляндия
россия
ленинград
сергей лавров
финляндия
россия
ленинград
в мире, финляндия, россия, ленинград, сергей лавров
В мире, Финляндия, Россия, Ленинград, Сергей Лавров
В Финляндии демонстрируют животную русофобию, заявил Лавров

Лавров: финские элиты сегодня проявляют животную русофобию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Элиты Финляндии сегодня проявляют животную русофобию, излечиться от которой не помогли даже десятилетия сотрудничества с Россией, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сегодня складывается впечатление, что долгие десятилетия добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной не помогли финским элитам излечиться от животной русофобии, которую они сейчас демонстрируют", - сказал Лавров, выступая на правительственном часе в Совфеде.
Он напомнил, что сотрудничество Финляндии с нацистами в годы Великой Отечественной войны и участие финнов в блокаде Ленинграда являются общеизвестными фактами.
Министр также указал на массовые поставки Германией оружия на Украину.
"Канцлер Мерц не устает заявлять о планах вновь превратить бундесвер в самую сильную армию в Европе. Наверное немецким политикам, которые запамятовали о мрачных страницах собственной истории, есть, о чем задуматься", - сказал министр.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
"Можно похоронить": Финляндия получила плохие новости из-за России
7 декабря, 08:00
 
