Политолог оценил шансы решения конфликта между Камбоджей и Таиландом

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глубокие противоречия и отсутствие сильного посредника между Камбоджей и Таиландом делают маловероятным долгосрочное решение пограничного конфликта, выразил мнение в беседе с РИА Новости заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Александр Королев.

"Самый вероятный исход событий - это скорое прекращение огня, причем необязательно благодаря посредничеству, а просто потому, что страны перестанут это делать, но вскоре эта проблема (приграничных территорий - ред.) может вспыхнуть снова", - сказал агентству Королев

По мнению эксперта, нынешнее военное столкновение не последнее, поскольку, с одной стороны, страны имеют очень серьезные глубинные противоречия, которые не решаются в одночасье, а, с другой стороны, заключенное на саммите АСЕАН в конце октября мирное соглашение не имеет должной юридической силы.

"Это не полноценный мирный договор, это, по сути, меморандум о взаимопонимании по поводу прекращения огня. В этом соглашении не прописаны механизмы и обязанности сторон по демаркации и делимитации границ, что является главным камнем преткновения на пути к нормализации отношений между странами и полноценному урегулированию военного конфликта", - подчеркнул Королев.

По мнению эксперта Международного дискуссионного клуба "Валдай ", заключение реального мирного договора маловероятно из-за высокого уровня политического недоверия между сторонами конфликта, а также из-за отсутствия сильного посредника.

"Казалось бы, этим посредником должны выступить Китай или США. И китайцы, и американцы попробовали, вроде, удалось усадить стороны за стол переговоров, но Дональд Трамп решает личные задачи, продвигает свой бренд миротворца, по факту он никаким миротворцем не является. Вряд ли у США, и конкретно у Трампа, будет реальное желание повлиять на стороны и окончательно урегулировать этот конфликт", - считает Королев.

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ также полагает, что активного посредничества в этот раз не стоит ждать также ни от Китая, ни от стран-участниц АСЕАН. Государства-члены ассоциации будут ограничиваться продвижением темы урегулирования конфликта в рамках организации, поскольку "у них просто нет физических ресурсов принуждения".

Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о полной боеготовности войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.

Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а тайская сторона провела атаку ВВС по военным объектам.

Седьмого декабря армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Новостной портал Khaosod написал, что камбоджийские солдаты открыли огонь по сотрудникам службы безопасности королевства, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь, камбоджийское издание Khmer Times опровергло эти сведения, уточнив, что именно тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.