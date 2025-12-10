Рейтинг@Mail.ru
Политолог оценил шансы решения конфликта между Камбоджей и Таиландом - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/ekspert-2061161259.html
Политолог оценил шансы решения конфликта между Камбоджей и Таиландом
Политолог оценил шансы решения конфликта между Камбоджей и Таиландом - РИА Новости, 10.12.2025
Политолог оценил шансы решения конфликта между Камбоджей и Таиландом
Глубокие противоречия и отсутствие сильного посредника между Камбоджей и Таиландом делают маловероятным долгосрочное решение пограничного конфликта, выразил... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T16:06:00+03:00
2025-12-10T16:06:00+03:00
в мире
камбоджа
таиланд
сша
александр король
дональд трамп
высшая школа экономики (вшэ)
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031123542_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c3db76548797fc8f00982eb4ee422c03.jpg
https://ria.ru/20251210/kambodzha-2061059849.html
https://ria.ru/20251210/tailand-2061012771.html
https://ria.ru/20251210/tailand-2061003374.html
https://ria.ru/20251209/reuters-2060806949.html
камбоджа
таиланд
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031123542_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_900dce46da1946c183c2176d0918d04d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, камбоджа, таиланд, сша, александр король, дональд трамп, высшая школа экономики (вшэ), международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Камбоджа, Таиланд, США, Александр Король, Дональд Трамп, Высшая школа экономики (ВШЭ), Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Политолог оценил шансы решения конфликта между Камбоджей и Таиландом

РИА Новости: Королев оценил шансы решения конфликта между Камбоджей и Таиландом

© AP Photo / Sunny ChittawilЖители Таиланда, бежавшие из мест боестолкновений на границе с Камбоджей
Жители Таиланда, бежавшие из мест боестолкновений на границе с Камбоджей - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Sunny Chittawil
Жители Таиланда, бежавшие из мест боестолкновений на границе с Камбоджей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глубокие противоречия и отсутствие сильного посредника между Камбоджей и Таиландом делают маловероятным долгосрочное решение пограничного конфликта, выразил мнение в беседе с РИА Новости заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Александр Королев.
Президент США Дональд Трамп Трамп в среду признал, что остановленный им конфликт между Таиландом и Камбоджей вспыхнул снова, пообещал вновь все урегулировать.
Военный автомобиль в провинции Сиемреап, Камбоджа - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Камбоджа планирует подать на Таиланд в МУС
Вчера, 11:48
"Самый вероятный исход событий - это скорое прекращение огня, причем необязательно благодаря посредничеству, а просто потому, что страны перестанут это делать, но вскоре эта проблема (приграничных территорий - ред.) может вспыхнуть снова", - сказал агентству Королев.
По мнению эксперта, нынешнее военное столкновение не последнее, поскольку, с одной стороны, страны имеют очень серьезные глубинные противоречия, которые не решаются в одночасье, а, с другой стороны, заключенное на саммите АСЕАН в конце октября мирное соглашение не имеет должной юридической силы.
"Это не полноценный мирный договор, это, по сути, меморандум о взаимопонимании по поводу прекращения огня. В этом соглашении не прописаны механизмы и обязанности сторон по демаркации и делимитации границ, что является главным камнем преткновения на пути к нормализации отношений между странами и полноценному урегулированию военного конфликта", - подчеркнул Королев.
Ряд машин скорой помощи в Таиланде - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Таиланд сообщил о больнице, попавшей под обстрел Камбоджи
Вчера, 08:57
По мнению эксперта Международного дискуссионного клуба "Валдай", заключение реального мирного договора маловероятно из-за высокого уровня политического недоверия между сторонами конфликта, а также из-за отсутствия сильного посредника.
"Казалось бы, этим посредником должны выступить Китай или США. И китайцы, и американцы попробовали, вроде, удалось усадить стороны за стол переговоров, но Дональд Трамп решает личные задачи, продвигает свой бренд миротворца, по факту он никаким миротворцем не является. Вряд ли у США, и конкретно у Трампа, будет реальное желание повлиять на стороны и окончательно урегулировать этот конфликт", - считает Королев.
Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ также полагает, что активного посредничества в этот раз не стоит ждать также ни от Китая, ни от стран-участниц АСЕАН. Государства-члены ассоциации будут ограничиваться продвижением темы урегулирования конфликта в рамках организации, поскольку "у них просто нет физических ресурсов принуждения".
Бангкок - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Таиланд отверг тарифное давление в урегулировании конфликта с Камбоджей
Вчера, 07:08
Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о полной боеготовности войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а тайская сторона провела атаку ВВС по военным объектам.
Седьмого декабря армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Новостной портал Khaosod написал, что камбоджийские солдаты открыли огонь по сотрудникам службы безопасности королевства, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь, камбоджийское издание Khmer Times опровергло эти сведения, уточнив, что именно тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.
Таиландский премьер Анутхин Чанвиракун объявил о готовности принять необходимые меры для обеспечения безопасности и суверенитета страны. В свою очередь, министерство национальной обороны Камбоджи призвало мировое сообщество осудить "нарушение Таиландом мирного соглашения": декларации об отношениях, которая была направлена на деэскалацию пограничного конфликта между двумя государствами и подписана обеими сторонами 26 октября в Куала-Лумпуре в присутствии лидеров США и Малайзии.
Люди покидают свои дома недалеко от границы с Таиландом в Камбодже - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Глава МИД Таиланда оценил возможность переговоров с Камбоджей
9 декабря, 13:36
 
В миреКамбоджаТаиландСШААлександр КорольДональд ТрампВысшая школа экономики (ВШЭ)Международный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала