В Белоруссии назвали реакцию Литвы на метеозонды неадекватной

МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Аналитик Белорусского института стратегических исследований Сергей Томашов заявил РИА Новости, что реакция Литвы на метеозонды с контрабандой неадекватна, истинными причинами могут быть желание ради удовлетворения финансовых интересов не допустить разрядки обстановки в Восточной Европе и ухудшить образ Белоруссии.

В конце октября правительство Литвы заявило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. Однако раньше заявленного срока, в ночь на 20 ноября, все же открыла два пункта пропуска на границе с Белоруссией. При этом Литва призывает Евросоюз ужесточить санкции против Белоруссии из-за воздушных шаров, якобы переправляющих с белорусской территории контрабанду. Во вторник правительство Литвы ввело режим чрезвычайной ситуации на территории страны из-за метеозондов.

"Я полагаю, что та реакция, которую демонстрирует Литва сегодня, конечно, неадекватна. Однозначно видно, что литовское руководство хочет поднять градус эскалации в отношениях с Беларусью", - сказал аналитик. При этом он обратил внимание, что ранее состоялась техническая встреча на уровне пограничных ведомств (для обсуждения обстановки на границе, противодействия незаконной миграции и борьбы с контрабандой – ред.), и, в принципе, ничто не предвещало продолжения эскалации.

Собеседник отметил, что проблема контрабанды известна уже много лет и в самой Литве. "Даже последние расследования литовских журналистов, которые они провели у себя в стране, показывают, что вот эта контрабандная деятельность встроена во внутреннюю структуру государственного управления Литвы", - сказал он. Говоря об экономическом влиянии контрабанды, Томашов, в частности, подчеркнул, что доля теневого оборота контрабандных сигарет в Литве составляет порядка 30%.

"Эти щупальца протягиваются в политическую систему Литвы. Понятно, что на определенном уровне идет защита со стороны политиков контрабандной схемы", - отметил эксперт.

Он добавил, что метеозонды с контрабандой летали уже несколько лет, "и вдруг ни с того ни с сего Вильнюс стал закрывать свой аэропорт, ссылаясь на то, что воздушные шары представляют некую угрозу воздушному движению". "До этого угрозы не было", - подчеркнул Томашов.

По его словам, напрашивается вывод, что литовская сторона хочет воспрепятствовать некоторым процессам, которые ее политикам не нравятся, и подает ситуацию так, как будто виновата некая внешняя сторона, в частности, Белоруссия.

Томашов призвал обратить внимание, на фоне каких событий началась эскалация в отношениях Литвы с Белоруссией. "Активизировались переговоры по мирной сделке (на Украине – ред.). Во-вторых, на активную линию выходят переговоры Беларуси с американской стороной. " Белавиа " получила освобождение от американских санкций, идут достаточно предметные контакты, даже был звонок Трампа нашему главе государства", - перечислил собеседник. Он также обратился к новой стратегии нацбезопасности США , подчеркнув, что Вашингтон в данный момент интересует некоторая разрядка в Европе . Аналитик напомнил, что ранее в приграничных районах Белоруссии с Польшей , Литвой, Латвией наблюдался рост напряженности, связанный с проблемой нелегальной миграции, милитаризацией западных стран, ограничениями на границе и закрытием пунктов пропуска.

"Вполне возможно, что Литве эта разрядка не нравится. Она ориентируется в своих подходах больше на Европейский Союз, на Брюссель , которые нацелены на то, чтобы сорвать мирную сделку (по Украине – ред.), не дать ей развиться, чтобы продолжить военный конфликт", - сказал Томашов.

Он добавил, что накаленная обстановка помогает Литве показать свою значимость для ЕС . "Государства, находящиеся на востоке ЕС, в Восточной Европе , - это Польша, Литва, Латвия - уцепились за концепцию форпоста. Они стремятся продемонстрировать, что они являются форпостом НАТО , что они принимают на себя основной удар… Это позволяет им требовать больше финансов на свое развитие, на финансирование оборонной сферы, доказывать необходимость присутствия иностранных военных контингентов на своей территории и так далее", - продолжил Томашов.

По его словам, нагнетание напряженности - это еще один способ "выбить" средства из Евросоюза. "Что мы и видим. В рамках программы SAFE (фонд объемом 150 миллиардов евро для укрепления обороноспособности на фоне конфликта на Украине – ред.), которая была объявлена Евросоюзом, Литва получает порядка 7 миллиардов евро, Польша получает порядка 44 миллиардов евро, Латвии тоже достается приличный кусок. То есть денежные потоки идут, и это серьезный аргумент в подтверждении этой мысли", - подчеркнул аналитик.