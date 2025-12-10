В Белоруссии назвали реакцию Литвы на метеозонды неадекватной

МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Аналитик Белорусского института стратегических исследований Сергей Томашов заявил РИА Новости, что реакция Литвы на метеозонды с контрабандой неадекватна, истинными причинами могут быть желание ради удовлетворения финансовых интересов не допустить разрядки обстановки в Восточной Европе и ухудшить образ Белоруссии.
В конце октября правительство Литвы заявило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. Однако раньше заявленного срока, в ночь на 20 ноября, все же открыла два пункта пропуска на границе с Белоруссией. При этом Литва призывает Евросоюз ужесточить санкции против Белоруссии из-за воздушных шаров, якобы переправляющих с белорусской территории контрабанду. Во вторник правительство Литвы ввело режим чрезвычайной ситуации на территории страны из-за метеозондов.
"Я полагаю, что та реакция, которую демонстрирует Литва сегодня, конечно, неадекватна. Однозначно видно, что литовское руководство хочет поднять градус эскалации в отношениях с Беларусью", - сказал аналитик. При этом он обратил внимание, что ранее состоялась техническая встреча на уровне пограничных ведомств (для обсуждения обстановки на границе, противодействия незаконной миграции и борьбы с контрабандой – ред.), и, в принципе, ничто не предвещало продолжения эскалации.
Собеседник отметил, что проблема контрабанды известна уже много лет и в самой Литве. "Даже последние расследования литовских журналистов, которые они провели у себя в стране, показывают, что вот эта контрабандная деятельность встроена во внутреннюю структуру государственного управления Литвы", - сказал он. Говоря об экономическом влиянии контрабанды, Томашов, в частности, подчеркнул, что доля теневого оборота контрабандных сигарет в Литве составляет порядка 30%.
"Эти щупальца протягиваются в политическую систему Литвы. Понятно, что на определенном уровне идет защита со стороны политиков контрабандной схемы", - отметил эксперт.
Он добавил, что метеозонды с контрабандой летали уже несколько лет, "и вдруг ни с того ни с сего Вильнюс стал закрывать свой аэропорт, ссылаясь на то, что воздушные шары представляют некую угрозу воздушному движению". "До этого угрозы не было", - подчеркнул Томашов.
По его словам, напрашивается вывод, что литовская сторона хочет воспрепятствовать некоторым процессам, которые ее политикам не нравятся, и подает ситуацию так, как будто виновата некая внешняя сторона, в частности, Белоруссия.
Томашов призвал обратить внимание, на фоне каких событий началась эскалация в отношениях Литвы с Белоруссией. "Активизировались переговоры по мирной сделке (на Украине – ред.). Во-вторых, на активную линию выходят переговоры Беларуси с американской стороной. "Белавиа" получила освобождение от американских санкций, идут достаточно предметные контакты, даже был звонок Трампа нашему главе государства", - перечислил собеседник. Он также обратился к новой стратегии нацбезопасности США, подчеркнув, что Вашингтон в данный момент интересует некоторая разрядка в Европе. Аналитик напомнил, что ранее в приграничных районах Белоруссии с Польшей, Литвой, Латвией наблюдался рост напряженности, связанный с проблемой нелегальной миграции, милитаризацией западных стран, ограничениями на границе и закрытием пунктов пропуска.
"Вполне возможно, что Литве эта разрядка не нравится. Она ориентируется в своих подходах больше на Европейский Союз, на Брюссель, которые нацелены на то, чтобы сорвать мирную сделку (по Украине – ред.), не дать ей развиться, чтобы продолжить военный конфликт", - сказал Томашов.
Он добавил, что накаленная обстановка помогает Литве показать свою значимость для ЕС. "Государства, находящиеся на востоке ЕС, в Восточной Европе, - это Польша, Литва, Латвия - уцепились за концепцию форпоста. Они стремятся продемонстрировать, что они являются форпостом НАТО, что они принимают на себя основной удар… Это позволяет им требовать больше финансов на свое развитие, на финансирование оборонной сферы, доказывать необходимость присутствия иностранных военных контингентов на своей территории и так далее", - продолжил Томашов.
По его словам, нагнетание напряженности - это еще один способ "выбить" средства из Евросоюза. "Что мы и видим. В рамках программы SAFE (фонд объемом 150 миллиардов евро для укрепления обороноспособности на фоне конфликта на Украине – ред.), которая была объявлена Евросоюзом, Литва получает порядка 7 миллиардов евро, Польша получает порядка 44 миллиардов евро, Латвии тоже достается приличный кусок. То есть денежные потоки идут, и это серьезный аргумент в подтверждении этой мысли", - подчеркнул аналитик.
Он также обратил внимание на еще один фактор, который делает выгодным для Литвы демонизацию Белоруссии. "Не стоит забывать о том, что с литовской стороной идет арбитраж по поводу запрета Литвой транзита наших удобрений ("Беларуськалий" требует через суд возмещения Вильнюсом убытков от остановки транзита через Литву удобрений – ред.). Сумма немаленькая обозначена. Это порядка 12 миллиардов долларов, эта сумма приличная для Литвы. Я бы сказал даже, очень большая. Поэтому не исключено, что вот такие действия литовской стороны связаны с тем, чтобы представить Беларусь в самом невыгодном свете именно в контексте судебного спора, который предстоит не раньше, чем 2027 год", - добавил собеседник.