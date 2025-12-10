ЭКСАР защитил экспорт важных лекарственных препаратов в Белоруссию

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Страхование отсрочки платежа позволило российской компании АО "Ретиноиды" безопасно наращивать поставки медицинских препаратов в Белоруссию, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ).

"Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ) застраховало поставку важных лекарственных препаратов в Республику Беларусь. Экспортер - ведущий российский производитель "Фармацевтическое научно-производственное предприятие "Ретиноиды" - впервые воспользовался продуктом "Страхование отсрочки платежа для МСП". Поставка включила такие препараты, как Бензилбензоат и Ретинола пальмитат", - сказано в сообщении.

Страхование отсрочки платежа позволило компании безопасно наращивать поставки препаратов, подчеркивают в РЭЦ. Использование страховых инструментов открывает ей новые возможности для масштабирования поставок и поиска партнеров за рубежом.