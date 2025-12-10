https://ria.ru/20251210/eksar-2061036426.html
ЭКСАР защитил экспорт важных лекарственных препаратов в Белоруссию
ЭКСАР защитил экспорт важных лекарственных препаратов в Белоруссию - РИА Новости, 10.12.2025
ЭКСАР защитил экспорт важных лекарственных препаратов в Белоруссию
Страхование отсрочки платежа позволило российской компании АО "Ретиноиды" безопасно наращивать поставки медицинских препаратов в Белоруссию, говорится в... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T10:47:00+03:00
2025-12-10T10:47:00+03:00
2025-12-10T10:47:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928701_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_be283c03d8435e0fbc868c2879a82944.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928701_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8aedbac6540a09add37809baa1c638fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
ЭКСАР защитил экспорт важных лекарственных препаратов в Белоруссию
РЭЦ: ЭКСАР защитил экспорт важных лекарств в Белоруссию
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Страхование отсрочки платежа позволило российской компании АО "Ретиноиды" безопасно наращивать поставки медицинских препаратов в Белоруссию, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ).
"Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ) застраховало поставку важных лекарственных препаратов в Республику Беларусь. Экспортер - ведущий российский производитель "Фармацевтическое научно-производственное предприятие "Ретиноиды" - впервые воспользовался продуктом "Страхование отсрочки платежа для МСП". Поставка включила такие препараты, как Бензилбензоат и Ретинола пальмитат", - сказано в сообщении.
Страхование отсрочки платежа позволило компании безопасно наращивать поставки препаратов, подчеркивают в РЭЦ. Использование страховых инструментов открывает ей новые возможности для масштабирования поставок и поиска партнеров за рубежом.
Страховой продукт дает экспортерам уверенность и предоставляет возможность расширять клиентскую базу, осваивать новые рынки, предлагать партнерам выгодные условия сотрудничества на условиях отсрочки платежа с минимальными финансовыми рисками для себя.