Глава "АвтоВАЗа" высказался о демпинге китайских автопроизводителей

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Демпинг китайских автопроизводителей на российском рынке перешел все мыслимые границы, пожаловался президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в интервью газете "Ведомости".
"Что касается цены, я неоднократно говорил, что демпинг со стороны китайского автопрома перешел все мыслимые границы в текущем году. Скидки на автомобили доходили до миллиона рублей", — сказал он.
Но и в таких условиях машины Lada остаются существенно дешевле китайских, подчеркнул топ-менеджер.
При этом на китайских автопроизводителей не давят санкции, а ключевая ставка в Китае составляет всего три процента. К тому же у китайского правительства есть программа поддержки своего автопрома при поставке машин на экспорт, добавил Соколов.
Он отметил, что "АвтоВАЗ" не получает персональных прямых грантов или докапитализации за счет государства. А субсидирование процентной ставки по кредиту, которое стало основным инструментом поддержки спроса на автомобили, Соколов считает прежде всего мерой социальной поддержки.
По данным группы компаний "Рольф", новые автомобили китайских марок занимают на российском рынке 60 процентов, а на Lada приходится 32 процента.
Автоэксперт обозначил главную проблему китайских авто в России
29 октября, 03:15