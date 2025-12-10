Рейтинг@Mail.ru
Власти продолжат поддерживать отечественных сельхозпроизводителей - РИА Новости, 10.12.2025
15:39 10.12.2025
Власти продолжат поддерживать отечественных сельхозпроизводителей
Власти продолжат поддерживать отечественных сельхозпроизводителей
Власти России продолжат поддерживать отечественных сельхозпроизводителей, пообещал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T15:39:00+03:00
2025-12-10T15:39:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
россия
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Власти продолжат поддерживать отечественных сельхозпроизводителей

Мишустин: правительство продолжит оказывать поддержку сельхозпроизводителям

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Власти России продолжат поддерживать отечественных сельхозпроизводителей, пообещал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство продолжит оказывать необходимую помощь и сельхозпроизводителям", - сказал Мишустин на заседании правительства в среду.
Он упомянул, что агропромышленное производство в РФ растет. Одним из ключевых факторов финансовой устойчивости АПК, по его словам, является механизм льготного кредитования. В 2025 году на его реализацию предусмотрено порядка 190 миллиардов рублей в федеральном бюджете, напомнил глава кабмина.
