15:19 10.12.2025 (обновлено: 15:28 10.12.2025)
Мишустин рассказал о субсидиях для кредитных организаций
россия, экономика, михаил мишустин
Россия, Экономика, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о субсидиях для кредитных организаций

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские банки получат дополнительные 60 миллиардов рублей субсидий из бюджета на льготные кредиты агропромышленному комплексу, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Для дальнейшего наращивания темпов в агросекторе важно не допустить повышения процентных ставок по таким займам, мы дополнительно направим свыше 60 миллиардов рублей кредитным организациям для субсидирования льготных обязательств", - сказал Мишустин.
Сейчас в 2025 году предусмотрено 190 миллиардов рублей для льготного кредитования.
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Регионам, граничащим с Украиной, выделят дополнительное финансирование
4 августа, 10:29
 
РоссияЭкономикаМихаил Мишустин
 
 
