Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: с 2011 года в Москве в рамках АИП возвели 22 больничных корпуса

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В Москве с 2011 года в рамках Адресной инвестиционной программы возвели 22 больничных корпуса, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В девяти административных округах столицы с 2011 года возвели 22 корпуса городских стационаров общей площадью 520 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Он уточнил, что среди возведенных объектов – многопрофильный клинический центр "Коммунарка", флагманский центр НИИ имени Склифосовского, комплекс Инфекционной клинической больницы №1, лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научного центра имени Логинова.

В том числе в 2025 году, как указывается в сообщении, возвели шестиэтажный корпус на 58 тысяч квадратных метров в составе детской городской клинической больницы святого Владимира в Сокольниках.

Кроме того, в сообщении добавляется, что под руководством столичного департамента гражданского строительства построили четыре флагманских центра общей площадью 67,3 тысячи "квадратов".