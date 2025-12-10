Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: с 2011 года в Москве в рамках АИП возвели 22 больничных корпуса
10.12.2025
Ефимов: с 2011 года в Москве в рамках АИП возвели 22 больничных корпуса
Ефимов: с 2011 года в Москве в рамках АИП возвели 22 больничных корпуса - РИА Новости, 10.12.2025
Ефимов: с 2011 года в Москве в рамках АИП возвели 22 больничных корпуса
В Москве с 2011 года в рамках Адресной инвестиционной программы возвели 22 больничных корпуса, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 10.12.2025
Ефимов: с 2011 года в Москве в рамках АИП возвели 22 больничных корпуса

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В Москве с 2011 года в рамках Адресной инвестиционной программы возвели 22 больничных корпуса, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В девяти административных округах столицы с 2011 года возвели 22 корпуса городских стационаров общей площадью 520 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Он уточнил, что среди возведенных объектов – многопрофильный клинический центр "Коммунарка", флагманский центр НИИ имени Склифосовского, комплекс Инфекционной клинической больницы №1, лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научного центра имени Логинова.
В том числе в 2025 году, как указывается в сообщении, возвели шестиэтажный корпус на 58 тысяч квадратных метров в составе детской городской клинической больницы святого Владимира в Сокольниках.
Кроме того, в сообщении добавляется, что под руководством столичного департамента гражданского строительства построили четыре флагманских центра общей площадью 67,3 тысячи "квадратов".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городе открыли два центра женского здоровья.
