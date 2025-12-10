Рейтинг@Mail.ru
16:20 10.12.2025 (обновлено: 17:35 10.12.2025)
На трассе в Бурятии, где столкнулись фуры, запустили реверсивное движение
авто, республика бурятия, происшествия
Авто, Республика Бурятия, Происшествия
На трассе в Бурятии, где столкнулись фуры, запустили реверсивное движение

Реверсивное движение действует на трассе в Бурятии, где столкнулись три фуры

ДТП на участке федеральной автодороги Р-258 "Байкал" в Бурятии
ДТП на участке федеральной автодороги Р-258 Байкал в Бурятии - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Полиция Бурятии/Telegram
ДТП на участке федеральной автодороги Р-258 "Байкал" в Бурятии
УЛАН-УДЭ, 10 дек - РИА Новости. Реверсивное движение действует на участке федеральной автодороги Р-258 "Байкал" в Бурятии, где столкнулись три фуры, скопившиеся ранее на трассе автомобили разъехались, пробок нет, сообщили РИА Новости в управлении федеральных автомобильных дорог (упрдор) "Южный Байкал".
Ранее в среду региональное МВД сообщало, что вблизи Танхоя на федеральной трассе Р-258 столкнулись три фуры, ограничено движение транспортных средств.
"На километре 219 - реверсивное движение, колонны скопившихся машин разъехались, пробок нет. На месте работает погрузчик", - сказал собеседник агентства.
Авто, Республика Бурятия, Происшествия
 
 
