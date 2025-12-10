ДТП на участке федеральной автодороги Р-258 "Байкал" в Бурятии

На трассе в Бурятии, где столкнулись фуры, запустили реверсивное движение

УЛАН-УДЭ, 10 дек - РИА Новости. Реверсивное движение действует на участке федеральной автодороги Р-258 "Байкал" в Бурятии, где столкнулись три фуры, скопившиеся ранее на трассе автомобили разъехались, пробок нет, сообщили РИА Новости в управлении федеральных автомобильных дорог (упрдор) "Южный Байкал".

Ранее в среду региональное МВД сообщало, что вблизи Танхоя на федеральной трассе Р-258 столкнулись три фуры, ограничено движение транспортных средств.