На трассе в Бурятии, где столкнулись фуры, запустили реверсивное движение
На трассе в Бурятии, где столкнулись фуры, запустили реверсивное движение
УЛАН-УДЭ, 10 дек - РИА Новости. Реверсивное движение действует на участке федеральной автодороги Р-258 "Байкал" в Бурятии, где столкнулись три фуры, скопившиеся ранее на трассе автомобили разъехались, пробок нет, сообщили РИА Новости в управлении федеральных автомобильных дорог (упрдор) "Южный Байкал".
Ранее в среду региональное МВД сообщало, что вблизи Танхоя на федеральной трассе Р-258 столкнулись три фуры, ограничено движение транспортных средств.
"На километре 219 - реверсивное движение, колонны скопившихся машин разъехались, пробок нет. На месте работает погрузчик", - сказал собеседник агентства.