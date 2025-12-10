Глава Реутова находится на больничном после ДТП

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава городского округа Реутова Филипп Науменко находится на больничном, врио главы администрации назначен его первый заместитель Алексей Ковязин, сообщили РИА Новости в администрации Реутова.

"Единственное, что я могу сказать, он (Науменко - ред.) сейчас находится на больничном. Временно исполняющим обязанности назначили Ковязина Алексея Станиславовича, который его первый зам. Администрация работает в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе администрации городского округа.