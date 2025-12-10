Рейтинг@Mail.ru
Глава Реутова находится на больничном после ДТП - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:56 10.12.2025 (обновлено: 13:08 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/dtp-2061088395.html
Глава Реутова находится на больничном после ДТП
Глава Реутова находится на больничном после ДТП - РИА Новости, 10.12.2025
Глава Реутова находится на больничном после ДТП
Глава городского округа Реутова Филипп Науменко находится на больничном, врио главы администрации назначен его первый заместитель Алексей Ковязин, сообщили РИА... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T12:56:00+03:00
2025-12-10T13:08:00+03:00
реутов
нижегородская область
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060913277_0:29:1280:749_1920x0_80_0_0_c6e8bfc50e77846ac072eac3dee70e5e.jpg
https://ria.ru/20251207/moskva-2060435419.html
реутов
нижегородская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060913277_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_6787a0f36f5f10ff3a0c360c19abc5dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
реутов, нижегородская область, москва
Реутов, Нижегородская область, Москва
Глава Реутова находится на больничном после ДТП

РИА Новости: глава Реутова находится на больничном после ДТП

© Фото : Филипп Науменко | Глава Реутова/TelegramФилипп Науменко
Филипп Науменко - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : Филипп Науменко | Глава Реутова/Telegram
Филипп Науменко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава городского округа Реутова Филипп Науменко находится на больничном, врио главы администрации назначен его первый заместитель Алексей Ковязин, сообщили РИА Новости в администрации Реутова.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Науменко получил серьезные травмы при ДТП в Нижегородской области. В НИИ имени Склифосовского в Москве рассказали, что он госпитализирован в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.
"Единственное, что я могу сказать, он (Науменко - ред.) сейчас находится на больничном. Временно исполняющим обязанности назначили Ковязина Алексея Станиславовича, который его первый зам. Администрация работает в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
В Москве сотрудник ГАИ предотвратил ДТП. Кадры МВД России - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
В Москве сотрудник ГАИ предотвратил ДТП, запрыгнув на ходу в грузовик
7 декабря, 18:05
 
РеутовНижегородская областьМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала