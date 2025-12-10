https://ria.ru/20251210/dtp-2061088395.html
Глава Реутова находится на больничном после ДТП
Глава Реутова находится на больничном после ДТП - РИА Новости, 10.12.2025
Глава Реутова находится на больничном после ДТП
Глава городского округа Реутова Филипп Науменко находится на больничном, врио главы администрации назначен его первый заместитель Алексей Ковязин, сообщили РИА... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T12:56:00+03:00
2025-12-10T12:56:00+03:00
2025-12-10T13:08:00+03:00
реутов
нижегородская область
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060913277_0:29:1280:749_1920x0_80_0_0_c6e8bfc50e77846ac072eac3dee70e5e.jpg
https://ria.ru/20251207/moskva-2060435419.html
реутов
нижегородская область
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060913277_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_6787a0f36f5f10ff3a0c360c19abc5dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
реутов, нижегородская область, москва
Реутов, Нижегородская область, Москва
Глава Реутова находится на больничном после ДТП
РИА Новости: глава Реутова находится на больничном после ДТП
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава городского округа Реутова Филипп Науменко находится на больничном, врио главы администрации назначен его первый заместитель Алексей Ковязин, сообщили РИА Новости в администрации Реутова.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Науменко получил серьезные травмы при ДТП в Нижегородской области
. В НИИ имени Склифосовского в Москве
рассказали, что он госпитализирован в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.
"Единственное, что я могу сказать, он (Науменко - ред.) сейчас находится на больничном. Временно исполняющим обязанности назначили Ковязина Алексея Станиславовича, который его первый зам. Администрация работает в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе администрации городского округа.