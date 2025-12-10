https://ria.ru/20251210/dom-2061223609.html
Все деревянные дома расселены в ямальских городах Надым и Новый Уренгой
ямал
надым
новый уренгой
САЛЕХАРД, 10 дек – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил в интервью "Ямал.Три главы одной истории", посвященном 95-летию региона, о полном расселении всех деревянных домов в Надыме и Новом Уренгое и выразил намерение сохранить фрагменты старых зданий как исторический памятник.
"Рано еще подводить итоги, у нас еще много работы впереди, но темп хороший. Мы в ряде городов полностью решили эту проблему: в Надыме, Новом Уренгое. Казалось, что мы не доживем до этого дня, когда это произойдет. Нет, последний деревянный дом расселен в упомянутых городах", - сказал Артюхов.
Губернатор добавил, что работа по расселению продолжается в Салехарде и Лабытнангах, однако уже виден конец и этой поставленной задачи. При этом, по его словам, в планах – сохранить память об эпохе деревянных домов.
"Мы сейчас думаем с профессионалами в этой сфере, как сохранить этот угол, часть дома, как напоминание об этой эпохе. А вокруг пусть будут красивые, новые, современные дома", - отметил Артюхов.
Юбилей ЯНАО отмечается 10 декабря. В этот день вышло эксклюзивное интервью "Ямал.Три главы одной истории": в нем приняли участие Юрий Неёлов, руководивший регионом с 1994 по 2010 годы, Дмитрий Кобылкин, возглавлявший Ямал после Неёлова до 2018 года, и Дмитрий Артюхов – действующий губернатор ЯНАО.