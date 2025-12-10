Долина заявила, что спорная квартира была ее основным местом жительства

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Певица Лариса Долина в суде заявляла, что квартира в центре Москвы, деньги от продажи которой она передала мошенникам, была основным местом жительства артистки и ее семьи, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру Долиной. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России . Судебное заседание назначено на 16 декабря.

"В обоснование требований… (Долина - ред.) ссылалась на то, что в отношении нее на протяжении нескольких месяцев совершались мошеннические действия, которые в итоге привели к утрате права собственности на квартиру, являющуюся основным местом жительства для нее и членов ее семьи", - сказано в документах.

Также, как ранее сообщало РИА Новости, Долина при совершении сделок по продаже квартиры считала, что участвует в "спецоперации" по выявлению и задержанию преступников.

Долина также указывала в иске, что Лурье "не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца".

Как заявляла ранее адвокат Лурье Светлана Свириденко, "эта позиция истца не нашла своего подтверждения в решении суда", у Лурье сомнений во вменяемости Долиной не было. Она добавила, что Долина ведет педагогическую деятельность и "должна ежегодно проходить психиатрическое освидетельствование".

Проходить ежегодный осмотр психиатра педагогов обязывает приказ Минздрава 342н от 20 мая 2022 года.

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.