02:49 10.12.2025
Долина заявила, что спорная квартира была ее основным местом жительства
Долина заявила, что спорная квартира была ее основным местом жительства
жилье, москва, россия, лариса долина, дело о квартире долиной
Шоубиз, Жилье, Москва, Россия, Лариса Долина, Дело о квартире Долиной
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Певица Лариса Долина в суде заявляла, что квартира в центре Москвы, деньги от продажи которой она передала мошенникам, была основным местом жительства артистки и ее семьи, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру Долиной. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России. Судебное заседание назначено на 16 декабря.
"В обоснование требований… (Долина - ред.) ссылалась на то, что в отношении нее на протяжении нескольких месяцев совершались мошеннические действия, которые в итоге привели к утрате права собственности на квартиру, являющуюся основным местом жительства для нее и членов ее семьи", - сказано в документах.
Также, как ранее сообщало РИА Новости, Долина при совершении сделок по продаже квартиры считала, что участвует в "спецоперации" по выявлению и задержанию преступников.
Долина также указывала в иске, что Лурье "не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца".
Как заявляла ранее адвокат Лурье Светлана Свириденко, "эта позиция истца не нашла своего подтверждения в решении суда", у Лурье сомнений во вменяемости Долиной не было. Она добавила, что Долина ведет педагогическую деятельность и "должна ежегодно проходить психиатрическое освидетельствование".
Проходить ежегодный осмотр психиатра педагогов обязывает приказ Минздрава 342н от 20 мая 2022 года.
Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.
По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов - Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей. Прокуратура и защита Основы обжаловала приговор.
