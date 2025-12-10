Молдавская оппозиция потребовала от властей погасить долги перед фермерами

КИШИНЕВ, 10 дек - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов требует от властей республики погасить задолженности государства перед фермерами и инициирует увеличение Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской среды на 82 миллиона долларов, заявил в среду вице-спикер молдавского парламента от социалистов Влад Батрынча.

Молдавская ассоциация "Сила фермеров" в среду провела предупредительную акцию протеста у здания правительства в Кишинёве , требуя ввести мораторий на взыскание долгов с аграриев, оказавшихся на грани банкротства, и создать механизмы финансирования. Глава ассоциации Александр Бэдэрэу заявил, что аграрии готовы выйти на новые акции протеста с блокировкой дорог сельхозтехникой, если они не будут услышаны властями республики.

"Партия социалистов требует погасить задолженности государства перед фермерами. Сельское хозяйство является стратегической отраслью, которая требует предсказуемости, стабильности и своевременного финансирования. Субсидии представляют собой не просто финансовую поддержку, а стратегические инвестиции государства в производственный потенциал национального агропромышленного комплекса", - написал в своём Telegram-канале Батрынча.

По его словам, посредством субсидий государство стимулирует фермеров инвестировать, привлекать кредиты, модернизировать хозяйства и брать на себя значительную экономическую ответственность. По его мнению, если субсидии не выплачиваются, государство не экономит средства, а наносит ущерб самому себе, ставя под угрозу те инвестиции, к которым оно же и побуждало.

Вице-спикер также отметил, что партия социалистов представила в парламенте законодательную инициативу – проект поправок в бюджет 2026 года, который предусматривает увеличение Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской среды на 1,4 миллиарда леев (82 миллиона долларов).

"Речь в проекте идёт о точной сумме задолженности правительства перед сельхозпроизводителями за 2024 год. У многих из этих предприятий из-за невыплаты субвенций после инвестиций возникли проблемы, сегодня они находятся на грани банкротства и рискуют остаться без всего, что у них есть, в том числе без тракторов", - подчеркнул он.

Ранее ассоциации "Сила фермеров" обращалась к властям с просьбой объявить режим ЧП в области сельского хозяйствами, с похожей просьбой выступили и местные власти южных районов, где урожай пострадал из-за засухи.