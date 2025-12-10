Рейтинг@Mail.ru
Молдавская оппозиция потребовала от властей погасить долги перед фермерами - РИА Новости, 10.12.2025
17:49 10.12.2025
Молдавская оппозиция потребовала от властей погасить долги перед фермерами
Молдавская оппозиция потребовала от властей погасить долги перед фермерами - РИА Новости, 10.12.2025
Молдавская оппозиция потребовала от властей погасить долги перед фермерами
Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов требует от властей республики погасить задолженности государства перед фермерами и инициирует увеличение... РИА Новости, 10.12.2025
в мире
молдавия
кишинев
в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
Молдавская оппозиция потребовала от властей погасить долги перед фермерами

В Молдавии партия социалистов потребовала погасить долги перед фермерами

КИШИНЕВ, 10 дек - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов требует от властей республики погасить задолженности государства перед фермерами и инициирует увеличение Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской среды на 82 миллиона долларов, заявил в среду вице-спикер молдавского парламента от социалистов Влад Батрынча.
Молдавская ассоциация "Сила фермеров" в среду провела предупредительную акцию протеста у здания правительства в Кишинёве, требуя ввести мораторий на взыскание долгов с аграриев, оказавшихся на грани банкротства, и создать механизмы финансирования. Глава ассоциации Александр Бэдэрэу заявил, что аграрии готовы выйти на новые акции протеста с блокировкой дорог сельхозтехникой, если они не будут услышаны властями республики.
Акция протеста фермеров в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Молдавские фермеры выйдут на акции протеста с блокировкой дорог
Вчера, 15:46
"Партия социалистов требует погасить задолженности государства перед фермерами. Сельское хозяйство является стратегической отраслью, которая требует предсказуемости, стабильности и своевременного финансирования. Субсидии представляют собой не просто финансовую поддержку, а стратегические инвестиции государства в производственный потенциал национального агропромышленного комплекса", - написал в своём Telegram-канале Батрынча.
По его словам, посредством субсидий государство стимулирует фермеров инвестировать, привлекать кредиты, модернизировать хозяйства и брать на себя значительную экономическую ответственность. По его мнению, если субсидии не выплачиваются, государство не экономит средства, а наносит ущерб самому себе, ставя под угрозу те инвестиции, к которым оно же и побуждало.
Вице-спикер также отметил, что партия социалистов представила в парламенте законодательную инициативу – проект поправок в бюджет 2026 года, который предусматривает увеличение Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской среды на 1,4 миллиарда леев (82 миллиона долларов).
"Речь в проекте идёт о точной сумме задолженности правительства перед сельхозпроизводителями за 2024 год. У многих из этих предприятий из-за невыплаты субвенций после инвестиций возникли проблемы, сегодня они находятся на грани банкротства и рискуют остаться без всего, что у них есть, в том числе без тракторов", - подчеркнул он.
Ранее ассоциации "Сила фермеров" обращалась к властям с просьбой объявить режим ЧП в области сельского хозяйствами, с похожей просьбой выступили и местные власти южных районов, где урожай пострадал из-за засухи.
В 2023-2024 годах аграрный сектор Молдавии столкнулся с засухой и ростом себестоимости производства. Власти обещали оказать поддержку фермерам через компенсации и кредиты на обновление техники, однако отраслевые ассоциации неоднократно указывали на задержки в выплатах и недостаток системных мер.
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Молдавии оппозиция обвинила власти в давлении на независимость СМИ
8 декабря, 17:43
 
В миреМолдавияКишинев
 
 
