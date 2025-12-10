Исследование показало, сколько россиян ждет роста своих доходов в 2026 году

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Почти половина россиян рассчитывает на улучшение финансового положения в 2026 году, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости.

"Россияне рассказали, чего они ждут от 2026 года. Почти каждый второй (45,9%) рассчитывает, что ситуация с личными финансами улучшится. Противоположного мнения придерживаются 33%. Остальные 21,1% полагают, что их благосостояние останется на том же уровне", - говорится в исследовании, в рамках которого в ноябре–декабре были опрошены более 3 тысяч респондентов по всей России

Причинами ожидаемых позитивных изменений в наступающем году участники исследования чаще всего называли возможный рост зарплат (27,3%) и пассивных доходов (9,9%). К последним можно отнести, например, банковские вклады, инвестиции в ценные бумаги и средства от сдачи недвижимости в аренду, уточняется в исследовании.