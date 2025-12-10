https://ria.ru/20251210/dnr-2061078816.html
ВС России продолжили зачистку Светлого и Гришино в ДНР
ВС России продолжили зачистку Светлого и Гришино в ДНР
Российские подразделения группировки "Центр" зачищают Светлое и Гришино, уничтожают окруженные части ВСУ в Димитрове, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 10.12.2025
специальная военная операция на украине
светлый
димитров
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
светлый
димитров
2025
светлый, димитров, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Светлый, Димитров, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения "Центра" продолжили зачистку Светлого и Гришино в ДНР