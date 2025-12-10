Чиновника в Снежном заподозрили в получении взяток на два миллиона рублей

"В ходе тщательно спланированной операции правоохранители выявили несколько фактов получения взяток врио главы от представителя коммерческой организации, которая выполняла работы по восстановлению инфраструктуры Донецкой Народной Республики в рамках государственных контрактов по благоустройству и осуществлению ремонтных работ в городе Снежное. Общая сумма взяток составила более 2 000 000 рублей", - говорится в сообщении.