Чиновника в Снежном заподозрили в получении взяток на два миллиона рублей

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Общая сумма полученных взяток врио заместителя главы администрации Снежное в Донецкой Народной Республике превысила 2 миллиона рублей, сообщила пресс-служба МВД ДНР в своем Telegram-канале.
В среду глава ДНР Денис Пушилин сообщил о задержании с поличным при получении взятки заместителя главы администрации городского округа Снежное. По предварительным данным МВД по ДНР, задержанный внедрил коррупционную схему с помощью которой получал откаты в размере 10% от сумм договоров по государственным контрактам.
"В ходе тщательно спланированной операции правоохранители выявили несколько фактов получения взяток врио главы от представителя коммерческой организации, которая выполняла работы по восстановлению инфраструктуры Донецкой Народной Республики в рамках государственных контрактов по благоустройству и осуществлению ремонтных работ в городе Снежное. Общая сумма взяток составила более 2 000 000 рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что действия замглавы администрации попадают под признаки получения взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.