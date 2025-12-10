Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Протон" в чемпионате России
Волейбол
 
22:21 10.12.2025 (обновлено: 22:22 10.12.2025)
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Протон" в чемпионате России
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Протон" в чемпионате России - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Протон" в чемпионате России
Московское "Динамо" обыграло саратовский "Протон" в матче 13-го тура женского чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 10.12.2025
волейбол
спорт
санкт-петербург
москва
казань
динамо (краснодар, ж)
протон
заречье-одинцово (московская область, ж)
спорт, санкт-петербург, москва, казань, динамо (краснодар, ж), протон, заречье-одинцово (московская область, ж), суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Санкт-Петербург, Москва, Казань, Динамо (Краснодар, ж), Протон, Заречье-Одинцово (Московская область, ж), Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Протон" в чемпионате России

Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Протон" в матче чемпионата России

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло саратовский "Протон" в матче 13-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Встреча в Москве завершилась победой хозяек площадки со счетом 3-1 (23:25, 25:12, 25:22, 25:18).
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
10 декабря 2025 • начало в 19:00
Завершен
Динамо Москва
3 : 123:2525:1225:2225:18
Протон
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Динамо" занимает шестое место в таблице первенства, "Протон" располагается на девятой строчке.
Результаты других матчей:
"Динамо" (Казань) - "Заречье-Одинцово" (Московская область) - 3-1 (15:25, 25:19, 25:18, 25:16);
"Динамо-Метар" (Челябинск) - "Ленинградка" (Санкт-Петербург) - 1-3 (25:21, 23:25, 16:25, 19:25);
"Динамо" (Краснодар) - "Локомотив" (Калининград) - 0-3 (22:25, 23:25, 23:25);
"Тулица" (Тула) - "Корабелка" (Санкт-Петербург) - 2-3 (25:16, 24:26, 29:31, 25:18, 12:15).
Волейбол
 
