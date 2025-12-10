https://ria.ru/20251210/dinamo-2061241187.html
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Протон" в чемпионате России
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Протон" в чемпионате России - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Протон" в чемпионате России
Московское "Динамо" обыграло саратовский "Протон" в матче 13-го тура женского чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T22:21:00+03:00
2025-12-10T22:21:00+03:00
2025-12-10T22:22:00+03:00
волейбол
спорт
санкт-петербург
москва
казань
динамо (краснодар, ж)
протон
заречье-одинцово (московская область, ж)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783551770_0:0:2058:1159_1920x0_80_0_0_0ae0271a3a6ccbe73a0e04ec1cc11c6b.jpg
/20251210/zenit-2061230435.html
санкт-петербург
москва
казань
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783551770_77:0:1906:1372_1920x0_80_0_0_7facfda8f04e6ea50469b55621391f46.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, санкт-петербург, москва, казань, динамо (краснодар, ж), протон, заречье-одинцово (московская область, ж), суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Санкт-Петербург, Москва, Казань, Динамо (Краснодар, ж), Протон, Заречье-Одинцово (Московская область, ж), Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Протон" в чемпионате России
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Протон" в матче чемпионата России
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло саратовский "Протон" в матче 13-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Встреча в Москве завершилась победой хозяек площадки со счетом 3-1 (23:25, 25:12, 25:22, 25:18).
10 декабря 2025 • начало в 19:00
Завершен
"Динамо" занимает шестое место в таблице первенства, "Протон" располагается на девятой строчке.
Результаты других матчей:
"Динамо" (Казань) - "Заречье-Одинцово" (Московская область) - 3-1 (15:25, 25:19, 25:18, 25:16);
"Динамо-Метар" (Челябинск) - "Ленинградка" (Санкт-Петербург) - 1-3 (25:21, 23:25, 16:25, 19:25);
"Динамо" (Краснодар) - "Локомотив" (Калининград) - 0-3 (22:25, 23:25, 23:25);
"Тулица" (Тула) - "Корабелка" (Санкт-Петербург) - 2-3 (25:16, 24:26, 29:31, 25:18, 12:15).