Рейтинг@Mail.ru
Российские военные продолжают выбивать ВСУ из зданий в Димитрове - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:36 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/dimitrov-2061120570.html
Российские военные продолжают выбивать ВСУ из зданий в Димитрове
Российские военные продолжают выбивать ВСУ из зданий в Димитрове - РИА Новости, 10.12.2025
Российские военные продолжают выбивать ВСУ из зданий в Димитрове
Штурмовики ВС РФ при поддержке расчетов ударных FPV-дронов продолжают выбивать ВСУ в Димитрове в ДНР из зданий, которые украинские боевики используют в качестве РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T14:36:00+03:00
2025-12-10T14:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
димитров
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587629_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_2fccee104b97c14fb1387508d6ed2f8c.jpg
https://ria.ru/20251210/minoborony-2061083027.html
димитров
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587629_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b9ec7d5880e155c8307e4269e8cc6b15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
димитров, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Димитров, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
Российские военные продолжают выбивать ВСУ из зданий в Димитрове

МО РФ: ВС России и войска БПЛА продолжают выбивать ВСУ из зданий в Димитрове

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Штурмовики ВС РФ при поддержке расчетов ударных FPV-дронов продолжают выбивать ВСУ в Димитрове в ДНР из зданий, которые украинские боевики используют в качестве укрытий и в которых они безуспешно оборудуют огневые точки для удержания позиций, сообщило журналистам Минобороны РФ.
Ведомство ранее сообщило, что подразделения группировки войск "Центр" зачищают Светлое и Гришино, уничтожают окруженные части ВСУ в Димитрове в ДНР.
"Штурмовые подразделения 5-й гвардейской бригады при поддержке расчетов войск беспилотных систем группировки продолжают выбивать противника из зданий, которые украинские боевики используют в качестве укрытий и безуспешно оборудуют в них огневые точки для удержания позиций", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что артиллерия и расчеты ударных FPV-дронов ВС РФ уничтожают разрозненные группы ВСУ, не желающие сдаваться в плен и спасающиеся бегством с поля боя.
Уничтожение живой силы формирований ВСУ, заблокированных в Димитрове ДНР - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Минобороны показало кадры уничтожения ВСУ в Димитрове
Вчера, 12:37
 
Специальная военная операция на УкраинеДимитровДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Спецоперация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала