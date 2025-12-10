https://ria.ru/20251210/dimitrov-2061120570.html
Российские военные продолжают выбивать ВСУ из зданий в Димитрове
Российские военные продолжают выбивать ВСУ из зданий в Димитрове - РИА Новости, 10.12.2025
Российские военные продолжают выбивать ВСУ из зданий в Димитрове
Штурмовики ВС РФ при поддержке расчетов ударных FPV-дронов продолжают выбивать ВСУ в Димитрове в ДНР из зданий, которые украинские боевики используют в качестве РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T14:36:00+03:00
2025-12-10T14:36:00+03:00
2025-12-10T14:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
димитров
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587629_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_2fccee104b97c14fb1387508d6ed2f8c.jpg
https://ria.ru/20251210/minoborony-2061083027.html
димитров
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587629_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b9ec7d5880e155c8307e4269e8cc6b15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
димитров, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Димитров, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
Российские военные продолжают выбивать ВСУ из зданий в Димитрове
МО РФ: ВС России и войска БПЛА продолжают выбивать ВСУ из зданий в Димитрове
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Штурмовики ВС РФ при поддержке расчетов ударных FPV-дронов продолжают выбивать ВСУ в Димитрове в ДНР из зданий, которые украинские боевики используют в качестве укрытий и в которых они безуспешно оборудуют огневые точки для удержания позиций, сообщило журналистам Минобороны РФ.
Ведомство ранее сообщило, что подразделения группировки войск "Центр" зачищают Светлое
и Гришино, уничтожают окруженные части ВСУ
в Димитрове
в ДНР
.
"Штурмовые подразделения 5-й гвардейской бригады при поддержке расчетов войск беспилотных систем группировки продолжают выбивать противника из зданий, которые украинские боевики используют в качестве укрытий и безуспешно оборудуют в них огневые точки для удержания позиций", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что артиллерия и расчеты ударных FPV-дронов ВС РФ уничтожают разрозненные группы ВСУ, не желающие сдаваться в плен и спасающиеся бегством с поля боя.