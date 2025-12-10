МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Штурмовики ВС РФ при поддержке расчетов ударных FPV-дронов продолжают выбивать ВСУ в Димитрове в ДНР из зданий, которые украинские боевики используют в качестве укрытий и в которых они безуспешно оборудуют огневые точки для удержания позиций, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Димитрове в ДНР. Ведомство ранее сообщило, что подразделения группировки войск "Центр" зачищают Светлое и Гришино, уничтожают окруженные части ВСУ

"Штурмовые подразделения 5-й гвардейской бригады при поддержке расчетов войск беспилотных систем группировки продолжают выбивать противника из зданий, которые украинские боевики используют в качестве укрытий и безуспешно оборудуют в них огневые точки для удержания позиций", - говорится в сообщении.