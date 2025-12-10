Рейтинг@Mail.ru
Около 65 тысяч заявок на компенсацию оплаты детсада подали жители МО за год
18:06 10.12.2025
Около 65 тысяч заявок на компенсацию оплаты детсада подали жители МО за год
С января текущего года жители Подмосковья направили около 65 тысяч заявок на получение компенсации расходов на детский сад через региональный портал... РИА Новости, 10.12.2025
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Около 65 тысяч заявок на компенсацию оплаты детсада подали жители МО за год

Воспитанники детского сада на прогулке
Воспитанники детского сада на прогулке - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Варвара Гертье
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. С января текущего года жители Подмосковья направили около 65 тысяч заявок на получение компенсации расходов на детский сад через региональный портал государственных услуг. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу министерства государственного управления региона.
Размер компенсаций определяется уровнем нуждаемости семей. Так, многодетные семьи вправе рассчитывать на возмещение в размере 70% стоимости содержания ребенка. Тем семьям, которым назначается ежемесячная выплата по закону "О мерах соцподдержки семей и детей", компенсируют 20% затрат на первого ребенка, 50% – на второго.
Для оформления услуги необходимо обратиться в раздел портала "Поддержка" – "Льготы и выплаты". Заявление подается одним из родителей либо официальным представителем. Итоговое решение приходит в личный кабинет в течение пяти рабочих дней.
 
