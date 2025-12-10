https://ria.ru/20251210/deti-2061199436.html
Около 65 тысяч заявок на компенсацию оплаты детсада подали жители МО за год
Около 65 тысяч заявок на компенсацию оплаты детсада подали жители МО за год
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
С января текущего года жители Подмосковья направили около 65 тысяч заявок на получение компенсации расходов на детский сад через региональный портал государственных услуг. Об этом сообщил 360.ru
со ссылкой на пресс-службу министерства государственного управления региона.
Размер компенсаций определяется уровнем нуждаемости семей. Так, многодетные семьи вправе рассчитывать на возмещение в размере 70% стоимости содержания ребенка. Тем семьям, которым назначается ежемесячная выплата по закону "О мерах соцподдержки семей и детей", компенсируют 20% затрат на первого ребенка, 50% – на второго.
Для оформления услуги необходимо обратиться в раздел портала "Поддержка" – "Льготы и выплаты". Заявление подается одним из родителей либо официальным представителем. Итоговое решение приходит в личный кабинет в течение пяти рабочих дней.