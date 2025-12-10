Около 65 тысяч заявок на компенсацию оплаты детсада подали жители МО за год

Размер компенсаций определяется уровнем нуждаемости семей. Так, многодетные семьи вправе рассчитывать на возмещение в размере 70% стоимости содержания ребенка. Тем семьям, которым назначается ежемесячная выплата по закону "О мерах соцподдержки семей и детей", компенсируют 20% затрат на первого ребенка, 50% – на второго.