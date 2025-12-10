Рейтинг@Mail.ru
02:48 10.12.2025 (обновлено: 10:52 10.12.2025)
Стали известны самые популярные имена для детей в Москве
Имя Анна является самым популярным для новорожденных девочек в москве в этом году, среди мужских имен третий год лидирует Михаил, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 10.12.2025
Стали известны самые популярные имена для детей в Москве

Новорожденный ребенок. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Имя Анна является самым популярным для новорожденных девочек в москве в этом году, среди мужских имен третий год лидирует Михаил, выяснило РИА Новости.
Как следует из данных онлайн-реестра загса, которые проанализировало агентство, именем Анна в этом году назвали более 1,8 тысячи маленьких москвичек. Имя София, которое было самым популярным на протяжении нескольких лет, находится на второй строчке. В пятерку имен-лидеров также входят Мария, Ева и Василиса.
Что касается имен для новорожденных мальчиков, среди них третий год лидирует имя Михаил — так назвали более 2,4 тысячи малышей. Также в топ-5 в 2025 году входят Александр, Лев, Максим и Марк.
