Стали известны самые популярные имена для детей в Москве
Стали известны самые популярные имена для детей в Москве - РИА Новости, 10.12.2025
Стали известны самые популярные имена для детей в Москве
Имя Анна является самым популярным для новорожденных девочек в москве в этом году, среди мужских имен третий год лидирует Михаил, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 10.12.2025
москва
Стали известны самые популярные имена для детей в Москве
РИА Новости: Михаил и Анна являются самыми популярными именами детей в Москве
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Имя Анна является самым популярным для новорожденных девочек в москве в этом году, среди мужских имен третий год лидирует Михаил, выяснило РИА Новости.
Как следует из данных онлайн-реестра загса, которые проанализировало агентство, именем Анна в этом году назвали более 1,8 тысячи маленьких москвичек. Имя София, которое было самым популярным на протяжении нескольких лет, находится на второй строчке. В пятерку имен-лидеров также входят Мария, Ева и Василиса.
Что касается имен для новорожденных мальчиков, среди них третий год лидирует имя Михаил — так назвали более 2,4 тысячи малышей. Также в топ-5 в 2025 году входят Александр, Лев, Максим и Марк.