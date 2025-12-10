Десятков: в южном вестибюле Серпа и Молота смонтировали лифты

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В Москве завершен монтаж лифтов и кровли южного вестибюля железнодорожного остановочного пункта Серп и Молот, сообщил глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

"В настоящее время строители продолжают работы по устройству металлоконструкций конкорса – большого зала, предназначенного для организации потока пассажиров. На финальном этапе находится благоустройство прилегающей территории будущего вокзала: со стороны шоссе Энтузиастов работы уже завершены. Реализация проекта проходит при совместной работе с департаментом транспорта Москвы", – приводит его слова пресс-служба департамента.

Как уточняется в сообщении остановочный пункт Серп и Молот строится на границе Лефортова и Таганского района. Пересадочный узел объединит все виды транспорта, в том числе платформу МЦД-2 Москва-Товарная. Проект предусматривает создание надземного вестибюля со сходами на пассажирские платформы, реконструкцию подземного перехода под железнодорожными путями, а также строительство новых платформ с навесами.