Десятков: в южном вестибюле Серпа и Молота смонтировали лифты
11:02 10.12.2025
Десятков: в южном вестибюле Серпа и Молота смонтировали лифты
Десятков: в южном вестибюле Серпа и Молота смонтировали лифты
москва, василий десятков, департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры москвы
Москва, Василий Десятков, Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы
Десятков: в южном вестибюле Серпа и Молота смонтировали лифты

Десятков: в южном вестибюле остановочного пункта Серп и Молот смонтировали лифты

Руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков
Руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков
Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы
Руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В Москве завершен монтаж лифтов и кровли южного вестибюля железнодорожного остановочного пункта Серп и Молот, сообщил глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.
"В настоящее время строители продолжают работы по устройству металлоконструкций конкорса – большого зала, предназначенного для организации потока пассажиров. На финальном этапе находится благоустройство прилегающей территории будущего вокзала: со стороны шоссе Энтузиастов работы уже завершены. Реализация проекта проходит при совместной работе с департаментом транспорта Москвы", – приводит его слова пресс-служба департамента.
Как уточняется в сообщении остановочный пункт Серп и Молот строится на границе Лефортова и Таганского района. Пересадочный узел объединит все виды транспорта, в том числе платформу МЦД-2 Москва-Товарная. Проект предусматривает создание надземного вестибюля со сходами на пассажирские платформы, реконструкцию подземного перехода под железнодорожными путями, а также строительство новых платформ с навесами.
В прошлом году рядом с Серпом и Молотом обновили Волочаевскую улицу и ряд прилегающих проездов. В текущем завершаются работы в Андроньевском проезде, Гжельском и Съезжинском переулках, на Золоторожского Валу около метро "Площадь Ильича" и "Римская", добавляется в пресс-релизе.
Руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков
Десятков: в Мневниковской пойме начали обустройство двух переходов
21 ноября, 10:20
 
Москва Василий Десятков Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы
 
 
