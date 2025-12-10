В Пермском крае возбудили дело о неоказании медпомощи девочке-инвалиду

ПЕРМЬ, 10 дек - РИА Новости. Уголовное дело о неоказании медпомощи возбуждено в Пермском крае после обращения матери девочки-инвалида, не получающей необходимые медикаменты, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
"Губахинским межрайонным следственным отделом… возбуждено уголовное дело по факту неоказания помощи больному. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
В ведомство обратилась жительница Губахи с жалобой на действия медиков городской больницы. Из слов женщины следовало, что в учреждении нарушили права ее 16-летней дочери, являющейся инвалидом, при этом многочисленные обращения в надзорные органы не принесли результатов.
"В октябре текущего года девушке назначен регулярный прием лекарственных препаратов. Однако до настоящего времени необходимые медикаменты несовершеннолетней не выданы, в проведении необходимых исследований отказано", - цитируют следователи обращение матери.
