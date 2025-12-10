В Пермском крае возбудили дело о неоказании медпомощи девочке-инвалиду

"Губахинским межрайонным следственным отделом… возбуждено уголовное дело по факту неоказания помощи больному. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

"В октябре текущего года девушке назначен регулярный прием лекарственных препаратов. Однако до настоящего времени необходимые медикаменты несовершеннолетней не выданы, в проведении необходимых исследований отказано", - цитируют следователи обращение матери.