Рейтинг@Mail.ru
Москалькова предложила добавить на Госуслугах данные о консульствах - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:22 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/dannye-2061004437.html
Москалькова предложила добавить на Госуслугах данные о консульствах
Москалькова предложила добавить на Госуслугах данные о консульствах - РИА Новости, 10.12.2025
Москалькова предложила добавить на Госуслугах данные о консульствах
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила разместить на портале Госуслуги функцию "Проверь консульское присутствие", позволяющую... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T07:22:00+03:00
2025-12-10T07:22:00+03:00
общество
россия
татьяна москалькова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028411907_0:70:3003:1759_1920x0_80_0_0_6f0f84248f509951746fb1e556e079d6.jpg
https://ria.ru/20251210/moskalkova-2061004121.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028411907_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_36f48e02bf2875eb22356a45a791a9c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, татьяна москалькова
Общество, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова предложила добавить на Госуслугах данные о консульствах

Москалькова предложила добавить на Госуслугах данные о консульствах России

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила разместить на портале Госуслуги функцию "Проверь консульское присутствие", позволяющую россиянам, проживающим за рубежом, получать информацию о ближайшем дипломатическом учреждении, сообщила РИА Новости пресс-служба омбудсмена.
Пресс-служба уполномоченного рассказала, что поступающие в адрес Москальковой обращения от соотечественников за рубежом свидетельствуют о слабой правовой осведомленности российских граждан в вопросах как международного права, так и законодательства страны пребывания. Омбудсмен считает, что в решении этой проблемы может помочь развитие института почётных консулов.
"Целесообразно также разместить на портале государственных услуг функцию "Проверь консульское присутствие", позволяющую гражданину получить информацию о ближайшем дипломатическом учреждении или почётном консуле. В том числе, через авиакомпании, туроператоров, страховые компании и пункты пограничного контроля", - говорится в сообщении.
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Названо число россиян за границей, обратившихся за помощью к Москальковой
07:19
 
ОбществоРоссияТатьяна Москалькова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала