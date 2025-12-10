Москалькова предложила добавить на Госуслугах данные о консульствах

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила разместить на портале Госуслуги функцию "Проверь консульское присутствие", позволяющую россиянам, проживающим за рубежом, получать информацию о ближайшем дипломатическом учреждении, сообщила РИА Новости пресс-служба омбудсмена.

"Целесообразно также разместить на портале государственных услуг функцию "Проверь консульское присутствие", позволяющую гражданину получить информацию о ближайшем дипломатическом учреждении или почётном консуле. В том числе, через авиакомпании, туроператоров, страховые компании и пункты пограничного контроля", - говорится в сообщении.