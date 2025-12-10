Рейтинг@Mail.ru
Дания признала, что Россия остается сильнейшей военной державой в Арктике
17:38 10.12.2025
Дания признала, что Россия остается сильнейшей военной державой в Арктике
Дания признала, что Россия остается сильнейшей военной державой в Арктике - РИА Новости, 10.12.2025
Дания признала, что Россия остается сильнейшей военной державой в Арктике
Служба внешней разведки Дании признает, что Россия по-прежнему остается сильнейшей военной державой в Арктике, следует из ежегодного доклада ведомства. РИА Новости, 10.12.2025
в мире, дания, россия, арктика
В мире, Дания, Россия, Арктика
Дания признала, что Россия остается сильнейшей военной державой в Арктике

Разведка Дании признала, что РФ остается сильнейшей военной державой в Арктике

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Служба внешней разведки Дании признает, что Россия по-прежнему остается сильнейшей военной державой в Арктике, следует из ежегодного доклада ведомства.
"Россия остается сильнейшей военной державой в Арктике", - говорится в документе.
Главком ВМФ заявил об росте числа разведывательных полетов в Арктике
9 декабря, 11:09
