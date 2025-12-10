https://ria.ru/20251210/danija-2061188898.html
Дания признала, что Россия остается сильнейшей военной державой в Арктике
Дания признала, что Россия остается сильнейшей военной державой в Арктике - РИА Новости, 10.12.2025
Дания признала, что Россия остается сильнейшей военной державой в Арктике
Служба внешней разведки Дании признает, что Россия по-прежнему остается сильнейшей военной державой в Арктике, следует из ежегодного доклада ведомства. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T17:38:00+03:00
2025-12-10T17:38:00+03:00
2025-12-10T17:38:00+03:00
в мире
дания
россия
арктика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150541/53/1505415350_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_58da7298dbacb61b8591ca9d5ea43496.jpg
https://ria.ru/20251209/vmf-2060759271.html
дания
россия
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150541/53/1505415350_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_a79ea57d553ea57e06e6bdc273004135.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дания, россия, арктика
В мире, Дания, Россия, Арктика
Дания признала, что Россия остается сильнейшей военной державой в Арктике
Разведка Дании признала, что РФ остается сильнейшей военной державой в Арктике