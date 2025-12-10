Дания усомнилась в роли США как гаранта безопасности Европы

"При этом уделение США всё больше внимания Тихоокеанскому (региону - ред.) вызывает сомнения в роли страны в качестве главного гаранта безопасности Европы", - говорится в докладе.

"США используют экономическую мощь, в том числе в виде угроз введения высоких пошлин, для навязывания своей воли, и более не исключают применения военной силы в отношении союзников", - подчеркивается в документе.