МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Служба внешней разведки Дании засомневалась в роли США в качестве главного гаранта безопасности Европы на фоне притязаний Вашингтона на Гренландию, следует из ежегодного доклада ведомства.
"При этом уделение США всё больше внимания Тихоокеанскому (региону - ред.) вызывает сомнения в роли страны в качестве главного гаранта безопасности Европы", - говорится в докладе.
Ведомство отмечает, что изменения в американской политике требуют продолжения сотрудничества между европейскими странами, а также наращивания ими вооружения с целью попыток "устрашения" России.
"США используют экономическую мощь, в том числе в виде угроз введения высоких пошлин, для навязывания своей воли, и более не исключают применения военной силы в отношении союзников", - подчеркивается в документе.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности самой НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы, называя их "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле подчёркивали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону пояснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, так как в этом нет смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
