Дания усомнилась в роли США как гаранта безопасности Европы - РИА Новости, 10.12.2025
17:21 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/danija-2061183631.html
Дания усомнилась в роли США как гаранта безопасности Европы
Служба внешней разведки Дании засомневалась в роли США в качестве главного гаранта безопасности Европы на фоне притязаний Вашингтона на Гренландию, следует из... РИА Новости, 10.12.2025
в мире
россия
гренландия
сша
дональд трамп
владимир путин
такер карлсон
нато
россия
гренландия
сша
Дания усомнилась в роли США как гаранта безопасности Европы

Разведка Дании усомнилась в роли США как гаранта безопасности Европы

© iStock.com / mathessВид на Копенгаген
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Служба внешней разведки Дании засомневалась в роли США в качестве главного гаранта безопасности Европы на фоне притязаний Вашингтона на Гренландию, следует из ежегодного доклада ведомства.
Согласно тексту документа, разведка считает, что баланс сил в Тихоокеанском регионе сложился в пользу Китая, поэтому США будут перемещать свои военные силы туда.
Дания впервые включит США в число национальных угроз, пишут СМИ
Вчера, 08:35
Дания впервые включит США в число национальных угроз, пишут СМИ
Вчера, 08:35
"При этом уделение США всё больше внимания Тихоокеанскому (региону - ред.) вызывает сомнения в роли страны в качестве главного гаранта безопасности Европы", - говорится в докладе.
Ведомство отмечает, что изменения в американской политике требуют продолжения сотрудничества между европейскими странами, а также наращивания ими вооружения с целью попыток "устрашения" России.
"США используют экономическую мощь, в том числе в виде угроз введения высоких пошлин, для навязывания своей воли, и более не исключают применения военной силы в отношении союзников", - подчеркивается в документе.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Дания планирует сократить военную помощь Украине в следующем году
5 декабря, 08:20
Дания планирует сократить военную помощь Украине в следующем году
5 декабря, 08:20
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности самой НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы, называя их "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле подчёркивали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону пояснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, так как в этом нет смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Генсек НАТО назвал США главным гарантом безопасности в Европе
26 ноября, 11:16
Генсек НАТО назвал США главным гарантом безопасности в Европе
26 ноября, 11:16
 
В миреРоссияГренландияСШАДональд ТрампВладимир ПутинТакер КарлсонНАТО
 
 
