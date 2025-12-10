Дания впервые включит США в число национальных угроз, пишут СМИ

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Дания в новом отчёте об оценке угроз, проведённой датской службой военной разведки, впервые включит США в число угроз стране, сообщает датское издание BT.
Отмечается, что отчёт будет официально опубликован в среду.
"США впервые упомянуты в качестве негативного источника в картине угроз в отношении Дании", - говорится в сообщении издания со ссылкой на датскую газету Berlingske.
При этом издание со ссылкой на главу военной разведывательной службы Дании Томаса Аренкиля отмечает, что Копенгаген по прежнему считает Вашингтон своим самым сильным союзником и гарантом безопасности Европы.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.