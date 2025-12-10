Дания впервые включит США в число национальных угроз, пишут СМИ

"США впервые упомянуты в качестве негативного источника в картине угроз в отношении Дании", - говорится в сообщении издания со ссылкой на датскую газету Berlingske.

Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.