08:35 10.12.2025
Дания впервые включит США в число национальных угроз, пишут СМИ
Дания впервые включит США в число национальных угроз, пишут СМИ
Дания в новом отчёте об оценке угроз, проведённой датской службой военной разведки, впервые включит США в число угроз стране, сообщает датское издание BT. РИА Новости, 10.12.2025
в мире
дания
сша
гренландия
дональд трамп
в мире, дания, сша, гренландия, дональд трамп
В мире, Дания, США, Гренландия, Дональд Трамп
Дания впервые включит США в число национальных угроз, пишут СМИ

BT: Дания в отчете разведки впервые включит США в число угроз стране

Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Дания в новом отчёте об оценке угроз, проведённой датской службой военной разведки, впервые включит США в число угроз стране, сообщает датское издание BT.
Отмечается, что отчёт будет официально опубликован в среду.
"США впервые упомянуты в качестве негативного источника в картине угроз в отношении Дании", - говорится в сообщении издания со ссылкой на датскую газету Berlingske.
Как пишет издание, в документе указывается, что США теперь используют свою экономическую и технологическую мощь как средство воздействия, в том числе по отношению к союзникам и партнёрам. По информации датских СМИ, помимо США в качестве угроз безопасности Дании упоминаются также Россия и Китай.
При этом издание со ссылкой на главу военной разведывательной службы Дании Томаса Аренкиля отмечает, что Копенгаген по прежнему считает Вашингтон своим самым сильным союзником и гарантом безопасности Европы.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
