В Чувашии оценили ущерб от атаки украинских беспилотников
В Чувашии оценили ущерб от атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 10.12.2025
В Чувашии оценили ущерб от атаки украинских беспилотников
Ущерб от атаки украинских беспилотников в Чувашии оценивается в сумму более 20 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации главы республики.
В Чувашии оценили ущерб от атаки украинских беспилотников
Ущерб от атаки БПЛА ВСУ в Чувашии оценили в 20 млн рублей
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек – РИА Новости.
Ущерб от атаки украинских беспилотников в Чувашии оценивается в сумму более 20 миллионов рублей, сообщает
пресс-служба администрации главы республики.
Во вторник власти региона сообщали, что в результате атаки украинских БПЛА были повреждены 15 зданий, в том числе десять жилых домов в Чебоксарах
, пострадали 14 человек, семеро из них были госпитализированы.
"По предварительной оценке, ущерб составляет более 20 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В указе главы Чувашии о введении регионального уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, последствия атаки беспилотников были зафиксированы не только в Чебоксарах, но и в деревне Юдеркасы Моргаушского округа, расположенной на расстоянии более 50 километров от столицы республики.
Пресс-служба добавила, что спецслужбы восстанавливают разрушения, пострадавшие получают помощь.