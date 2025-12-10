В Чувашии оценили ущерб от атаки украинских беспилотников

"По предварительной оценке, ущерб составляет более 20 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

В указе главы Чувашии о введении регионального уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, последствия атаки беспилотников были зафиксированы не только в Чебоксарах, но и в деревне Юдеркасы Моргаушского округа, расположенной на расстоянии более 50 километров от столицы республики.