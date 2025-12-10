В Пермском крае зафиксировали редкое природное явление "ледяные цветы"

© Фото : Кафедра картографии и геоинформатики ПГНИУ На Сылвенском заливе Камского водохранилища в Пермском крае "распустились" ледяные цветы

ПЕРМЬ, 10 дек - РИА Новости. Редкое природное явление можно было наблюдать на Сылвенском заливе Камского водохранилища в Пермском крае, здесь "распустились" ледяные цветы - скопления снежно-белых кристаллов определенной формы, сообщил центр геоинформационных систем Пермского госуниверситета.

"Ледяные цветы" на Сылвенском заливе Камского водохранилища в районе села Троица, сформировавшиеся при замерзании залива на фоне сильного мороза и большого контраста температуры воды и воздуха. Сегодня последний день, когда можно было наблюдать это явление", - указано в Telegram-канале центра геоинформационных систем Пермского госуниверситета.

Пост сопровождают фото красивых кристаллов льда.

В открытых источниках указано, что "ледяные цветы" представляют собой необычное природное явление, возникающее лишь при определенных условиях: небольшая толщина льда, температура воздуха не ниже минус 20 градусов, тихая и безветренная погода.