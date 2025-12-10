Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае зафиксировали редкое природное явление "ледяные цветы"
20:40 10.12.2025 (обновлено: 20:46 10.12.2025)
В Пермском крае зафиксировали редкое природное явление "ледяные цветы"
В Пермском крае зафиксировали редкое природное явление "ледяные цветы"
2025-12-10T20:40:00+03:00
2025-12-10T20:46:00+03:00
В Пермском крае зафиксировали редкое природное явление "ледяные цветы"

На Сылвенском заливе Камского водохранилища в Пермском крае "распустились" ледяные цветы
ПЕРМЬ, 10 дек - РИА Новости. Редкое природное явление можно было наблюдать на Сылвенском заливе Камского водохранилища в Пермском крае, здесь "распустились" ледяные цветы - скопления снежно-белых кристаллов определенной формы, сообщил центр геоинформационных систем Пермского госуниверситета.
"Ледяные цветы" на Сылвенском заливе Камского водохранилища в районе села Троица, сформировавшиеся при замерзании залива на фоне сильного мороза и большого контраста температуры воды и воздуха. Сегодня последний день, когда можно было наблюдать это явление", - указано в Telegram-канале центра геоинформационных систем Пермского госуниверситета.
Пост сопровождают фото красивых кристаллов льда.
В открытых источниках указано, что "ледяные цветы" представляют собой необычное природное явление, возникающее лишь при определенных условиях: небольшая толщина льда, температура воздуха не ниже минус 20 градусов, тихая и безветренная погода.
В Пермском крае на этой неделе серьезно похолодало (9 декабря в некоторых пермских городах было до минус 29 - минус 32 градусов) после длительного периода достаточно теплой для начала зимы погоды.
