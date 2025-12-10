https://ria.ru/20251210/chp-2061197647.html
В Улан-Удэ локализовали пожар в ТЦ
Пожар в торговом центре "Баянгол" в Улан-Удэ удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 10.12.2025
