Боевики без боя заняли портовый город Увира в ДРК - РИА Новости, 10.12.2025
16:56 10.12.2025
Боевики без боя заняли портовый город Увира в ДРК
в мире, руанда, вашингтон (штат), катар
В мире, Руанда, Вашингтон (штат), Катар
Боевики без боя заняли портовый город Увира в ДРК

Боевики "Движения 23 марта" без боя заняли портовый город Увира в ДРК

© Фото : соцсетиПовстанцы М23
Повстанцы М23
© Фото : соцсети
Повстанцы М23. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Боевики повстанческой группировки "Движение 23 марта" (М23) в среду без боя заняли портовый город Увира с 400-тысячным населением в провинции Южное Киву Демократической Республики Конго (ДРК), сообщило издание Radio Okapi.
В декабре, несмотря на подписанное в Вашингтоне лидерами Руанды и ДРК мирное соглашение, боевики "Движения 23 марта" при поддержке Сил обороны Руанды усилили наступление в провинции Южное Киву на востоке ДРК. Мятежники постепенно продвигались к Увире, располагающейся на берегу озера Танганьика и имеющей стратегическое значение.
"В 11.30 утра в эту среду Увира без боя перешла под контроль М23. Несколько свидетелей подтверждают, что группы повстанцев видны на главных улицах города… Сегодня на рассвете город еще находился под контролем ВС ДРК, согласно заявлениям губернатора и данным из местных источников", - пишет издание.
М23 - повстанческое движение, созданное конголезскими тутси в 2012 году. Во второй половине января этого года "Движение 23 марта" развернуло масштабное наступление, что привело к резкой эскалации конфликта в восточных провинциях ДРК. В январе-феврале повстанцы захватили Гому и Букаву, административные центры провинций Северное и Южное Киву на востоке государства. В марте-июле активизация конфликта привела к массовому перемещению населения и усугублению ситуации в сфере продовольственной безопасности. В августе, несмотря на заключенное 29 июля соглашение о прекращении огня, столкновения продолжились. 15 ноября представители правительства и повстанцев подписали в Катаре рамочное соглашение о мире, предполагающее утверждение восьми протоколов, включая временную реорганизацию силовых структур и избавление от иностранных боевиков. По сообщениям конголезских СМИ, столкновения между вооружёнными силами ДРК и боевиками М23 продолжаются.
Для урегулирования конфликта на востоке ДРК главы МИД Руанды и ДРК Оливье Ндухунгирехе и Тереза Вагнер 27 июня подписали в Вашингтоне мирное соглашение. В рамках соглашения Руанда обязалась вывести войска из восточных провинций ДРК в течение 90 дней, прекратить поддержку "Движения 23 марта" и других групп и способствовать их разоружению. В свою очередь ДРК в те же сроки должна была разоружить группировку Демократические Силы Освобождения Руанды (ДСОР). В Вашингтоне 4 декабря прошла церемония подписания мирного соглашения президентами двух стран. Впоследствии лидер ДРК Феликс Чисекеди заявил, что Руанда нарушила свои обязательства по мирному соглашению уже на следующий день после его подписания, когда Силы обороны Руанды вновь атаковали конголезскую провинцию Южное Киву. В свою очередь руандийские власти настаивают на необходимости разоружения ДСОР.
Полиция в Конго - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
В ДРК объявили награду за помощь в поимке главы повстанческого движения
8 марта, 12:35
 
