Боевики без боя заняли портовый город Увира в ДРК

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Боевики повстанческой группировки "Движение 23 марта" (М23) в среду без боя заняли портовый город Увира с 400-тысячным населением в провинции Южное Киву Демократической Республики Конго (ДРК), сообщило издание Radio Okapi

В декабре, несмотря на подписанное в Вашингтоне лидерами Руанды и ДРК мирное соглашение, боевики "Движения 23 марта" при поддержке Сил обороны Руанды усилили наступление в провинции Южное Киву на востоке ДРК. Мятежники постепенно продвигались к Увире, располагающейся на берегу озера Танганьика и имеющей стратегическое значение.

"В 11.30 утра в эту среду Увира без боя перешла под контроль М23. Несколько свидетелей подтверждают, что группы повстанцев видны на главных улицах города… Сегодня на рассвете город еще находился под контролем ВС ДРК, согласно заявлениям губернатора и данным из местных источников", - пишет издание.

М23 - повстанческое движение, созданное конголезскими тутси в 2012 году. Во второй половине января этого года "Движение 23 марта" развернуло масштабное наступление, что привело к резкой эскалации конфликта в восточных провинциях ДРК. В январе-феврале повстанцы захватили Гому и Букаву, административные центры провинций Северное и Южное Киву на востоке государства. В марте-июле активизация конфликта привела к массовому перемещению населения и усугублению ситуации в сфере продовольственной безопасности. В августе, несмотря на заключенное 29 июля соглашение о прекращении огня, столкновения продолжились. 15 ноября представители правительства и повстанцев подписали в Катаре рамочное соглашение о мире, предполагающее утверждение восьми протоколов, включая временную реорганизацию силовых структур и избавление от иностранных боевиков. По сообщениям конголезских СМИ, столкновения между вооружёнными силами ДРК и боевиками М23 продолжаются.