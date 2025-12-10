Число погибших в конфликте с Камбоджей тайских военных достигло шести

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Общее количество погибших военных Таиланда в конфликте с Камбоджей возросло до шести человек, сообщает новостной сайт Khaosod English.
Второй военный округ сухопутных сил Таиланда во вторник заявил, что число военнослужащих королевства, пострадавших в результате столкновения с камбоджийскими силами на границе, возросло до 68 человек.
"Согласно заявлению армии Таиланда вечером в среду, еще один солдат погиб, общее количество погибших возросло до шести", - говорится в сообщении сайта.
По данным новостного сайта, погибшим тайским солдатом был старший сержант Ананда Удон.
Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о полной боеготовности войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а тайская сторона провела атаку ВВС по военным объектам.
Камбоджа планирует подать на Таиланд в МУС
Вчера, 11:48
Седьмого декабря армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Новостной портал Khaosod написал, что камбоджийские солдаты открыли огонь по сотрудникам службы безопасности королевства, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь, камбоджийское издание Khmer Times опровергло эти сведения, уточнив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.
Таиландский премьер Анутхин Чанвиракун объявил о готовности принять необходимые меры для обеспечения безопасности и суверенитета страны. В свою очередь, министерство национальной обороны Камбоджи призвало мировое сообщество осудить "нарушение Таиландом мирного соглашения": декларации об отношениях, которая была направлена на деэскалацию пограничного конфликта между двумя государствами и подписана обеими сторонами в октябре в Куала-Лумпуре в присутствии лидеров США и Малайзии.