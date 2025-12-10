https://ria.ru/20251210/chinovniki-2061033718.html
Песков прокомментировал слова Буданова* о прослушивании разговоров
Песков прокомментировал слова Буданова* о прослушивании разговоров
Песков прокомментировал слова Буданова* о прослушивании разговоров
Работа вражеских спецслужб диктует необходимость российским чиновникам быть предельно аккуратными, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.12.2025
Песков прокомментировал слова Буданова* о прослушивании разговоров
Песков призвал чиновников быть аккуратными из-за вражеских спецслужб